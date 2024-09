​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM we wtorek będzie prof. Dariusz Jemielniak, wiceprezes PAN, Akademia Leona Koźmińskiego.

Porozmawiamy o zmianach w kierownictwie IDEAS NCBR i projekcie reformy Polskiej Akademii Nauk. Naszego gościa zapytamy o największe problemy, jakie w tej chwili ma polska nauka.

