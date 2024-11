Przemysław Czarnek, który był gościem Porannej rozmowy w RMF, powiedział, że jego zdaniem kandydatem PiS na prezydenta powinien być Karol Nawrocki lub Mariusz Błaszczak. Wobec swoich szans jest sceptyczny. „To musi być kandydat, który zmobilizuje przede wszystkim nasz elektorat, przejmie cały elektorat prawicy w drugiej turze, ale też będzie miał zdolność do pozyskania tego mitycznego środka. Mówią, że mam cechy pierwszą i drugą, ale z pewnością z trzecią cechą mam jakiś problem” – odpowiedział Robertowi Mazurkowi.

Czarnek: Nie chcę kandydować na prezydenta, ale jeśli będzie trzeba, podejmę rękawicę Jakub Rutka / RMF FM

Wybory w USA a sprawa polska

Robert Mazurek zaczął od pytania o ewentualny start Przemysława Czarnka w wyborach prezydenckich. Usłyszałem od ważnego polityka PiS, że gdyby w USA wygrał Donald Trump, to wtedy pana szanse u prezesa PiS rosną - mówił gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czarnek: Nie chcę kandydować na prezydenta, ale jeśli będzie trzeba, podejmę rękawicę

Ja się tym tak nie ekscytuję. Ekscytuję się, oczywiście, wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, bo to jest niezwykle ważne wydarzenie dla świata. Natomiast jestem zdania, że z każdym z prezydent Stanów Zjednoczonych Polska ma święty obowiązek współpracować ściśle. Bez względu na to, kto wygra. Od tego zależy bezpieczeństwo Polaków - mówił polityk PiS.

Przyznał, że ze względu na to że jest konserwatystą, bliższy jest mu Donald Trump niż Kamala Harris. Czy to będzie demokrata, czy republikanin, trzeba współpracować. To jest gwarancja, nasza baza i wielka nadzieja na nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy w takim położeniu na świecie, że musimy mieć sojusznika tak ważnego jak Stany Zjednoczone, nie licząc na Niemców czy Francuzów - podkreślał Czarnek.

Idealny kandydat PiS

Kiedy poznamy oficjalnego kandydata PiS na prezydenta?

Czarnek odpowiedział, ze prawdopodobnie nastąpi to w drugiej połowie listopada, choć były plany, by ujawnić to nazwisko 11 listopada. Przyznał, że w PiS są głosy, by poczekać z tym do 8 grudnia, kiedy to swego kandydata ma ogłosić Platforma Obywatelska, ale stwierdził, że jego zdaniem nie ma to żadnego znaczenia.

Nie chcę kandydować na prezydenta, ale jeśli będzie trzeba, podejmę rękawicę - powiedział Przemysław Czarnek w Porannej rozmowie w RMF FM.

Jeden kandydat jest już gotowy. "Jestem już przygotowany. Rozpoczynam tournee po Polsce, które będę prowadził do maja przyszłego roku". Mówił to niejaki Przemysław Czarnek - zwrócił uwagę Mazurek.

Jestem przygotowany do kampanii wyborczej na rzecz każdego kandydata - odpowiedział Czarnek.

Czarnek przedstawił warunki, jakie musi spełnić kandydat prawicy, żeby wygrać wybory. A musi wygrać kandydat prawicy, żeby ocalić wolność, niepodległość i demokrację w Polsce. Żeby ten system się nie dotknął, jak mówił Grzegorz Schetyna - zastrzegł polityk PiS.

To musi być kandydat, który zmobilizuje przede wszystkim nasz elektorat, przejmie cały elektorat prawicy w drugiej turze, ale też będzie miał zdolność do pozyskiwania tego mitycznego środka, ludzi niezdecydowanych. Mówią, że mam cechy pierwszą i drugą, ale z pewnością z trzecią cechą mam jakiś problem. Trwają więc poszukiwania tego kandydata, który by spełniał wszystkie te trzy warunki kompleksowo. Zobaczymy, kogo znajdą - powiedział Przemysław Czarnek.

Podkreślił, że jest przygotowany do pomocy każdemu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości.

Mazurek zwrócił uwagę, że Czarnek ma dużą zdolność do mobilizowania elektoratu PO.

W pierwszej i drugiej kategorii, czyli mobilizacji naszego elektoratu i całego elektoratu prawicy pewnie miałbym wiele do powiedzenia. W trzeciej kategorii mam swoje słabości, mam świadomość tego - podkreślił Czarnek.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce pojawi się tutaj pełne omówienie rozmowy.