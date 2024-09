Burmistrz Kłodzka Michał Piszko będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. W tym dolnośląskim mieście panuje dramatyczna sytuacja powodziowa. Burmistrza zapytamy m.in. o to, jak wygląda walka z żywiołem, o spowodowane zniszczenia i pomoc dla poszkodowanych.

Burmistrz Kłodzka Michał Piszko / RMF FM

Po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim spiętrzona fala powodziowa przeszła przez rzekę Białą Lądecką i wpadła do Nysy Kłodzkiej, której poziom w Kłodzku gwałtownie się podniósł.

W mieście panuje dramatyczna sytuacja. Woda zalała liczne domy i posesje, wielu ludzi straciło dorobek życia. Pozostały nam jedynie działania ratunkowe - oświadczył w niedzielę burmistrz, który o 8:02 będzie gościem Roberta Mazurka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Na rozmowę zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Robert Mazurek zaprasza na Poranną rozmowę w RMF FM / RMF FM