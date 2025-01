"Reakcja na skandal ze zgubionymi minami była spóźniona. Żle to oceniam, mamy do czynienia z sytuacją niezwykle groźną, dla Polski i dla Polaków. Gdyby te miny przejęli terroryści, to doszłoby do tragedii" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, pytany o zgubienie w lipcu 2024 r. ładunku min przeciwpancernych przez polskie wojsko. "To uderzenie w polską wiarygodność w Sojuszu Północnoatlantyckim. To niepojęte, że wojsko gubi miny, to kompromitacja" - podkreślał gość Tomasza Terlikowskiego.