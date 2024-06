​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Anna Maria Żukowska, posłanka i przewodnicząca klubu Lewicy. W programie pytania m.in. o migrację i migrantów, nie tylko tych na wschodniej granicy, ale też tych, których do Polski odesłała niemiecka policja.

Anna Maria Żukowska / Jakub Rutka / RMF FM

Annę Marię Żukowską zapytamy ponadto o stan rozliczeń błędów, które doprowadziły jej partię do sromotnej porażki w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego i o to, czy Lewica umie się na nowo określić, by zdobyć poparcie wyborców i odzyskać tych, którzy głosowali na nią jesienią ub.r., a w wyborach europejskich poparli Koalicję Obywatelską.

Przewodniczącą klubu Lewicy zapytamy też o trudne relacje między Nową Lewicą a Partią Razem oraz o to, czy jest w stanie wprowadzić w życie swój sztandarowy pomysł, czyli związki partnerskie - a jeżeli nie jest, to czy opuści koalicję zbudowaną z KO i Trzecią Drogą.

