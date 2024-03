Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie dr Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiamy m.in. o wtorkowej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie, a także o zaplanowanym na piątek w stolicy Niemiec spotkaniu w ramach Trójkąta Weimarskiego (z kanclerzem Olafem Scholzem spotkają się premier Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron). Czy reaktywacja tej formuły współpracy między Warszawą, Berlinem i Paryżem ma sens?

Adam Eberhardt / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Czy Trójkąt Weimarski może odegrać istotną rolę w UE i szerzej, w polityce międzynarodowej? Czy może, zwłaszcza w obliczu problemów z pomocą amerykańską dla Ukrainy, stać liderem wsparcia dla Kijowa?

Porozmawiamy ponadto, jaka jest obecnie realna siła Polski - jej przywódców i jej dyplomacji. Czy pozycja ta wzrosła po przejęciu rządów przez nową koalicję pod wodzą Donalda Tuska?

Dr. Eberhardta zapytamy ponadto o zbliżające się wybory prezydenckie w Rosji. Jakie mogą mieć znaczenie dla tego kraju, dla Ukrainy oraz dla reszty świata? Przeanalizujemy ponadto sytuację przedwyborczą w USA oraz możliwe skutki ewentualnego powrotu do Białego Domu byłego prezydenta Donalda Trumpa.

