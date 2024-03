"Ona jest trudna, ale uważam, że ona jest słuszna" - tak o propozycji Andrzeja Dudy ws. zwiększenia do 3 proc. PKB wydatków na wojsko w krajach NATO powiedział Aleksander Kwaśniewski. Prezydent Polski w latach 1995-2005 był gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, która odbyła się przed spotkaniem Bidena z Dudą i Tuskiem. Jak zaznaczył polityk, "w tej sytuacji musimy być lepiej uzbrojeni, lepiej przeszkoleni, a to wszystko kosztuje, ale też trzeba to robić krok po kroku".

Jak powiedział na początku Popołudniowej rozmowy w RMF FM Aleksander Kwaśniewski, "do tej pory nigdy prezydent i premier Polski - nie wiem, jak to jest z innymi krajami, ale też nie sądzę - nie byli razem przyjmowani w Białym Domu". Pod tym względem to jest coś szczególnego - dodał.

Czy to spotkanie może być historyczne? Nauczyłem się przez lata - i własnej prezydentury i później - nazywać coś "historycznym", jak rzeczywiście to jest historyczne, jak później życie zweryfikuje takie spotkania, decyzje - stwierdził.

Podkreślił, że "to jest także dla Bidena w kampanii istotne". On musi pokazać, że jest liderem świata - zauważył.

"Najważniejsze, że Amerykanie są"

Piotr Salak zapytał swojego rozmówcę o słowa Joe Bidena w sprawie niezwiększania liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Najważniejsze, że Amerykanie są. To powoduje, że zobowiązania amerykańska także wobec tych żołnierzy stacjonujących w Polsce są silniejsze - mówił były prezydent Polski. Czy będzie ich 6, 8, czy 10 tysięcy, moim zdaniem - po pierwsze - to nie są decyzje podejmowane przez prezydenta, to muszą dowódcy stwierdzić, ilu ich tu jest naprawdę potrzebne do wykonywania zadań - zaznaczył.

Stwierdził, że "głos Bidena też trzeba rozumieć w kontekście wyborów". Amerykanie nie chcą wysyłać swoich chłopców za granicę, ponieważ źle im się to kojarzy i nie sądzę, żeby w kampanii wyborczej ktoś, kto mówi o zwiększeniu obecności amerykańskiej w Europie, zyskiwał punkty - powiedział.

Kwaśniewski o słowach Dudy

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał Aleksandra Kwaśniewskiego o opinię na temat słów Andrzeja Dudy o zwiększeniu wydatków na obronność krajów NATO do 3 proc. PKB.

Ona jest trudna, ale uważam, że ona jest słuszna. W tej sytuacji musimy być lepiej uzbrojeni, lepiej przeszkoleni, a to wszystko kosztuje, ale też trzeba to robić krok po kroku - powiedział gość RMF FM.

Jak pan odbiera wpis premiera, że skończyły się czasy powojenne, zaczęły się przedwojenne? - zapytał Piotr Salak.

To jest bardzo mocne stwierdzenie i dramatyczne, ale ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że stan bezpieczeństwa w Europie, w Polsce pogorszył się. Jesteśmy mniej bezpieczni niż byliśmy 5, 10 czy 15 lat temu - podkreślił Aleksander Kwaśniewski.

Kwestie dot. obrony cywilnej "są jeszcze bardzo w polu"

Kwaśniewski zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania społeczeństwa "do myślenia w takich kategoriach, że bezpieczeństwo jest ważne, że wiemy, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, że potrafimy reagować". Kwestia obrony cywilnej, przygotowania i mentalnego, i praktycznego Polaków są jeszcze bardzo w polu - stwierdził były prezydent.

Podkreślał, że ważne jest, aby wiedzieć "jak się zachowywać, gdyby coś się działo". Może się dziać w wyniku decyzji o ataku np. na punkty przerzutowe, jakie są w Polsce, a z których wychodzi broń na Ukrainę, ale też może być coś przypadkowego - jakaś zabłąkana rakieta, eksplozja, która nie była planowana, ale zdarzyła się. Tutaj trzeba uczulić wszystkich nas, Polaków, na takie sytuacje, których nie było - mówił.

Prowadzący rozmowę zapytał swojego gościa o to, jak ocenia słowa komentatorów życia publicznego, że zostało nam 5-7 lat pokoju.

To są prognozy całkowicie bez pokrycia. Gdyby to było dyskutowane na jakichś zespołach eksperckich, wśród generałów, to traktowałbym to poważnie, a jak jakiś publicysta czy polityk, czy ktokolwiek puszcza w świat informację, że zostało nam 3, 4 czy 5 lat, to jest to moim zdaniem bez sensu - zauważył polityk.

Podkreślił, że "poziom zagrożenia jest duży, poziom bezpieczeństwa się zmniejszył, a my musimy się lepiej przygotować do tego wszystkiego, co może mieć miejsca".

O Trumpie

Jak powiedział Aleksander Kwaśniewski, "jeżeli Trump, wygrywając wybory w Ameryce, nie doprowadzi do dezintegracji NATO, to my mamy wystarczającą moc odstraszania, żeby Putin czy następca Putina nie zdecydował się atakować krajów NATO-wskich".

Propozycja prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w poniedziałek, że podczas wizyty w USA chce zaproponować, by państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego wspólnie zdecydowały o przeznaczaniu 3 proc. PKB na obronność .

Chcę zaproponować w najbliższym czasie, teraz, w czasie naszej wizyty w Białym Domu, i będę o tym rozmawiał ze wszystkimi kolejnymi naszymi sojusznikami, także z sekretarzem generalnym NATO (Jensem Stoltenbergiem - przyp. red.) w kwaterze głównej Sojuszu, by państwa NATO wspólnie zdecydowały, że wymaganiem Sojuszu będzie wydatkowanie nie tyle 2 proc., co 3 proc. PKB na obronność, że to będzie granica, poniżej której absolutnie nie bezie zalecane schodzić - powiedział Duda.

Jeżeli mówimy: wzmacniamy bezpieczeństwo i nikt nie odważy się zaatakować NATO, to trzeba dodać jedną rzecz, która musi być dodana - nikt nie odważy się zaatakować silnego NATO, nikt nie odważy się zaatakować silnych państw, nikt nie odważy się zaatakować państw, które będą umiały sprawnie się bronić, będą gotowe i staną do obrony swoich granic, swojej ziemi natychmiast - powiedział prezydent.

Duda dodał, że Polska dzisiaj staje się takim państwem "dzięki realizacji tego najważniejszego zadania, jakie jest przed nami". Jak realizował je poprzedni rząd, tak - mimo zmiany, jaka nastąpiła w wyniku wyborów, do których doszło w październiku zeszłego roku - to wielkie dzieło nadal jest realizowane, za co panu premierowi i panu wicepremierowi dziękuję - powiedział prezydent.