"Piłkarze – jak to mówi młodzież – nie mogą być dziś bambikami. Jeśli nie będą, a będą piłkarzami, zawodowcami, nawet jak tego meczu nie wygramy, ale wreszcie będzie walka, zaangażowanie, to nic się nie stanie" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Tomasz Zimoch, poseł Polski 2050 i Trzeciej Drogi. Dziennikarz sportowy podkreślił, że patrząc na to, jak przebiegają eliminacje, nasza kadra nie pasuje do finałów Euro 2024. "Pasujemy do tych finałów? Tak sobie też szczerze odpowiedzmy. Po tych eliminacjach nie pasujemy" – podkreślał.

Tomasz Zimoch zaznaczył także, że przed meczem z Czechami nie czuć atmosfery sportowego święta. Jak jechałem do studia (RMF FM - przyp. red.), to nie było tłumów. Nie było kibiców, którzy opanowali Warszawę. Nie czuję w ogóle atmosfery. O tym meczu się praktycznie nie mówi. Telewizje nie przeprowadzają transmisji, jak to piłkarze zjedli obiad, jak za chwilę pilotowane przez ekipę telewizyjną będą autokary piłkarzy i osób towarzyszących - podkreślał.

Straciliśmy serce do reprezentacji? - dopytywał prowadzący rozmowę Piotr Salak.

Sami piłkarze spowodowali chyba, że to serce nasze inaczej bije. Nie tak po piłkarsku. I nie zaciskamy tak kciuków. Dzisiaj o ten mecz próbowałem pytać ludzi. Nikt - nawet z moich dobrych znajomych, kibiców - aż tego nie przeżywa - odpowiadał.

Proszę zwrócić uwagę, czy dzisiaj rzeczywiście żyjemy tym i zastanawiamy się, kto będzie grał w obronie, kto w pomocy, czy Zieliński wreszcie obudzi się i pokaże, że jest jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji, czy przebudzi się Lewandowski, czy będzie dreptał tak, jak ostatnio w trochę Barcelonie, czy też będzie bardziej zaangażowany, a może - niektórzy nawet mówią - czy poda rękę młodszym kolegom, czy też nie. Nie. Może to lepiej dla drużyny, nie ma takiej presji. Nie ma też naszej wewnętrznej presji. Z drugiej strony popatrzmy spokojnie - nie grymaśmy, nie marudźmy, że im coś nie wyszło. Nie bądźmy malkontentami - zaznaczył.

A jak to jest - według Tomasza Zimocha - że mając Roberta Lewandowskiego nie potrafimy np. wygrać dwumeczu z Mołdawią?

To jest pytanie, na które nie potrafią odpowiedzieć tak wielcy prezesi, czy tak wielcy trenerzy, którzy w naszej reprezentacji pracują. Ja też nie potrafię. (...) Zespół musi dopasować się do indywidualisty, jak i indywidualista do zespołu. Trudne piekielnie zadanie - zaznaczył.

"Jak ktoś chce wykorzystywać sport do promowania siebie, to budzi niesmak"

Tomasz Zimoch skrytykował także polityków, którzy próbują robić sobie kampanię wyborczą podczas wydarzeń sportowych. Rozliczyłbym, kto będzie siedział w loży honorowej tym razem. Czy politycy będą chcieli się ogrzać. Czy będzie tam np. pan Jacek Sasin, bo tak lubił, albo pan Piotr Gliński. Lubili tak w szalikach pokazywać się, zwłaszcza w okresie przedwyborczym - mówił.

A czy na meczu będzie Szymon Hołownia? Nie wiem. Marszałek jest bardzo zajęty. Ja bym mu odradzał, przynajmniej teraz. Polityk, który od lat jest związany ze sportem, to nawet kiedy pojawi się w czasie kampanii wyborczej na stadionie, on nie będzie budził żadnego zdziwienia u kibiców, bo on żyje tym sportem od wielu lat. Ale jak ktoś chce wykorzystywać sport do promowania siebie, chce ogrzać się w blasku medalistów, tych, którzy odnoszą sukcesy, albo iść na mecz piłkarski, to już budzi taki niesmak - dodawał.

"Minister Jabłoński dokonał potwornej manipulacji"

Piotr Salak pytał też swojego gościa o tzw. aferę palcową. W ocenie Zimocha, wiceszef MSZ Paweł Jabłoński dokonał manipulacji i oskarżył go o pokazanie wulgarnego gestu w Sejmu. W telewizji Polsat w programie "Debata Dnia" poseł Paweł Jabłoński dokonał potwornej manipulacji i oskarżył mnie o pokazanie wulgarnego gestu Polakom - mówił wczoraj Zimoch. Podkreślił, że gest, o którym mówił Jabłoński, został przez niego źle zinterpretowany. Wyraźnie powiedziałem, że nie był to żaden obraźliwy gest - dodawał.

Czy Jabłoński już przeprosił Zimocha? Ja nie wiem, gdzie mnie przeprosił. Nie dzwonił, nie zapytał. Chyba, że do mojego pełnomocnika (dzwonił - przyp. red.), o czym nie wiem. Ale dzisiaj rozmawiałem z moim pełnomocnikiem i tego nie zrobił. Minister Jabłoński jest prawnikiem, jest adwokatem. Przychodząc do programu w telewizji, przyszedł z nakreślonym celem, miał wydrukowane zdjęcie, mimo że obrady Sejmu zakończyły się przecież bardzo późno. Sam jestem ciekawy, jak obejrzał tę transmisję z Sejmu, bo przecież był w sali sejmowej. Dokonał potwornej manipulacji - podkreślał.

Nie wiem, czy będzie proces, bo to jest pismo przedprocesowe. W piśmie, które złożyłem Sejmie - zaadresowanym do klubu PiS, a także do Komisji Etyki - (informuję, że - przyp. red.) chodzi o przeproszenie, ale przeproszenie w tej telewizji, w której poseł Jabłoński dokonał tej manipulacji przed wydaniem głównego programu informacyjnego, a także domagam się wpłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz fundacji Anny Wierskiej "Dar Szpiku". Teraz wszystko zależy od posła Jabłońskiego - mówił gość RMF FM.