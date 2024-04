​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, a obecnie europoseł. Porozmawiamy z nim m.in. o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Włodzimierz Cimoszewicz / Paweł Supernak / PAP

W programie poruszymy również kwestie głosowania nad amerykańskim wsparcia dla Kijowa czy spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem.

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!