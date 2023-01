"Jestem spokojna, że urząd Rzecznika (Praw Obywatelskich - przyp. red.) będzie bardzo zorientowany na sprawy białoruskie" - mówiła Hanna Machińska w Popołudniowej Rozmowie w RMF FM. Była to odpowiedź na pytanie Kazimiery Szczuki, która byłą zastępczynię RPO dopytywała m.in. o to, kto zajmie się sprawami migrantów próbujących nielegalnie przedostawać się do Polski z Białorusi.

Wideo youtube

Dr Hanna Machińska, prawniczka, wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, do niedawna zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich była gościem poniedziałkowej Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Prowadząca rozmowę przypomniała Hannie Machińskiej zarzut o skłonność do "solowych" działań, jaki pojawił się przy odwołaniu jej z funkcji zastępcy RPO.

Nigdy nie byłam solistką, nigdy. I zawsze mówię o tym, że wszystkie moje działania, to jest efekt pracy zespołowej - podkreśliła dr Hanna Machńska. Tam, gdzie wiodły moje drogi, to zawsze byłam z zespołem. Czasami były interwencje indywidulane, w nocy, to oczywiste. Podstawą sukcesu jest praca zespołowa - dodała.

Kazimiera Szczuka dopytywała, do kogo teraz mają przychodzić po pomoc ludzie, którzy docierają nad granicę białoruską.

Na pewno urząd rzecznika będzie bardzo zorientowany na sprawy białoruskie. I tu nie ma wyjścia - zapewniła dr Hanna Machińska.

Być może w jakimś stopniu nadałam napęd tego typu działaniom. Proszę mi wierzyć - były działania widoczne, ale były też działania mniej widoczne, a bardziej skuteczne - stwierdziła była zastępczyni RPO.

Ale to pani chodziła po lesie z aktywistami - kontynuowała Kazimira Szczuka. Tak, ale chodziliśmy zespołowo. Chodziliśmy, szukaliśmy, znajdowaliśmy ludzi w dramatycznej sytuacji - dopowiedziała Hanna Machińska. Jak podkreśliła, chodziło też o to, aby ludzie znalezieni po polskiej stronie granicy, nie zostali odesłani z powrotem na Białoruś. I potem cała ta procedura, żeby oni nie zostali poddani wywózkom - zaznaczyła była zastępczyni RPO, zwracając uwagę, że takie określenie jest właściwe do nazwania tego, co działo się z imigrantami na granicy polsko-białoruskiej.

Słowo push-back ludziom nic nie mówi. Język musi być klarowny. Język musi oddawać grozę tej sytuacji - oznajmiła Hanna Machińska. Jej zdaniem ludzi przedzierających się przez granicę z Białorusią należałoby określać jako "nieregularnych uchodźców".

Życie naszego pokolenia płynęło w czasach niezwykłych, a przeszłość buduje teraźniejszość i przyszłość. Nigdy bym nie czuła opresyjności państwa, gdybym nie dotknęła tej opresyjności wcześniej - powiedziała dr Hanna Machińska.

Jaka jest prawda o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej - zapytała prowadząca Popołudniową rozmowę w RMF FM.

Prawdy dotknęliśmy. Nikt nam nie powie, że jest inaczej, bo patrzyliśmy na tę sytuacją uczestnicząc w tym wszystkim i pomagając. Widzieliśmy grozę ludzi przedzierających się przez bagna. Nikt w Polsce nie mógłby (w to - przyp. red.) uwierzyć - zapewniła była zastępczyni RPO.