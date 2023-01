Wynikało to jasno z kontekstu debaty. Napisałem to również do polskiego premiera Morawieckiego i poprosiłem prezydenta Zemana, aby powiedział to samo prezydentowi Dudzie - przekonywał.

Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego zobowiązuje innych członków Sojuszu do udzielenia pomocy w przypadku ataku na państwo członkowskie NATO.

Czescy premierzy oraz prezydenci tradycyjnie udają się w swoją pierwszą podróż zagraniczną na Słowację, co nie powinno dziwić, ze względu na długą wspólną historię obu narodów. Petr Pavel powiedział, że rozważa Słowację lub Ukrainę na swoją pierwszą prezydencką wyprawę.

Druga tura wyborów prezydenckich w Czechach odbędzie się w piątek i w sobotę. Sondaże przeprowadzone już po pierwszej turze, w której zwyciężył Pavel, także i w ostatecznym głosowaniu dają mu większe szanse na prezydenturę, niż Babiszowi.