Prowadzący rozmowę Marek Tejchman pytał o nieogłaszanie konkursów na nowe stanowiska sędziowskie. Jak mają być ogłaszane? Przecież byśmy replikowali powoływanie neosędziów, a nie sędziów. Jeżeli europejskie trybunały powiedziały: KRS jest nieprawidłowo powołana w części sędziowskiej, to każda kolejna nominacja spowoduje, że osoba, której ten noeosędzia będzie rozstrzygał sprawę, ona wie, że druga strona może podważyć skutecznie wyrok - tłumaczył.

Kwiatkowski o nominacji Pawlaka: Dlaczego prezydent czekał 6 lat?

Prezydent Andrzej Duda powołał dziś na sędziów Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych 60 osób. Wśród nich jest były Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który został sędzią Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Ta decyzja budzi kontrowersje.

Mamy osobę, która w 2018 r. przechodziła przez procedurę KRS, wcześniej była opiniowana przez sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi. Głosowało ponad 60 sędziów i 3 głosowało za tą kandydaturą. Pan Pawlak jako adwokat miał postępowanie dyscyplinarne - poinformował.

Ja zadaję pytanie - 6 lat temu pan Pawlak przeszedł przez procedurę przed KRS. Zgodnie z przepisami po zaopiniowaniu pozytywnym jego kandydatury, dokumenty były wysłane do Kancelarii Prezydenta. Co się stało, że przez sześć lat nie był powołany na to stanowisko? Prezydent ma jasno określone obowiązki. Tak, on wręcza akt powołania, ale po wcześniejszej opinii KRS. To co, czekał sobie sześć lat? To wino, w bukłaku dojrzewało? No bądźmy poważni - podkreślał nasz gość.