Adam Jarubas nie wierzy w rozpad koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polską 2050 po wyborach do Parlamentu Europejskiego. „Myślę, że tak nie będzie. Umówiliśmy się w październiku, kiedy braliśmy odpowiedzialność za Polskę, na to, że przejmując władzę posprzątamy po PiS-ie i dowieziemy ten projekt pod tytułem koalicja partii demokratycznych w ramach formuły, w jakie startowaliśmy, czyli Trzeciej Drogi” – powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Ma on nadzieję, że współpraca będzie trwała, mimo odrębności klubowej.

Adam Jarubas / Piotr Polak / PAP Czy w takim razie ludowcy zagłosują na Szymona Hołownię w wyborach prezydenckich w 2025 roku? On sam musi sobie odpowiedzieć, czy wystartuje. My nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Ona zapadnie jesienią - oświadczył Jarubas, dodając, że prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nie będzie ubiegał się o Pałac Prezydencki. Różnimy się, w wielu sprawach kładziemy inaczej akcenty - przyznał rozmówca dziennikarza RMF FM Tomasza Terlikowskiego, nawiązując do współpracy z Polską 2025. Co w takim razie łączy te dwa ugrupowania? Mamy świadomość tego, że Polska nie powinna być skazana na mocno polaryzujący scenariusz, mocno wyniszczający. Ja jestem zwolennikiem rozliczeń nieprawidłowości czy wręcz otwartego łamania prawa - powiedział wiceprezes PSL. Powinniśmy szukać tego, co nas łączy - dodał. Zdaniem europosła Kosiniak-Kamysz i Hołownia mają jeszcze dużą rolę do odegrania w polskiej polityce. Adam Jarubas mówił też, że jego partia mocno stawia w rozmowach koalicyjnych na kwestie przedsiębiorców. W tym kontekście wymienił likwidację podatku zdrowotnego. To jest nasz postulat absolutnie kluczowy, realizacji którego nie odpuścimy - zapewniał. I dodał: Będziemy to mocno to stawiać, warunkować też nasze poparcie dla innych projektów naszych koalicjantów. Wideo youtube Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy. Zobacz również: Boczarska o proteście artystów ws. tantiem: Walczymy o sprawiedliwość na rynku

Czarzasty o słabym wyniku Lewicy w eurowyborach: Szukam winy w sobie

Muller: Rosnąca Konfederacja to nie jest dobra informacja dla PiS

Koźmiński: Lewandowski w drugim meczu? Nie byłbym taki pewien Opracowanie: Joanna Potocka