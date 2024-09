"To kuriozalne oświadczenie prezydenta" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej ocenia zapowiedź Andrzeja Dudy dotyczącą spotkania z Dariuszem Barskim, którego określono mianem "prokuratora krajowego". Dodał, że "prezydent Duda nie jest Ludwikiem XIV, Królem Słońce". Gość Grzegorza Sroczyńskiego stanowczo stwierdził: "To oczywiste, że to Dariusz Korneluk jest prokuratorem krajowym. Został powołany prawidłowo na to stanowisko".

Wojciech Hermeliński gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Suchmiel / RMF FM Z sędzią Wojciechem Hermelińskim rozmawialiśmy o pogłębiającym się chaosie prawnym w związku z decyzją Sądu Najwyższego w sprawie Dariusza Barskiego. Oświadczono, że powołanie go na prokuratora krajowego było skuteczne. Tej decyzji nie uznaje Ministerstwo Sprawiedliwości. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hermeliński o zapowiedzi spotkania Dudy z Barskim: Kuriozalne oświadczenie prezydenta Hermeliński ocenił w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, że "uchwała, która została podjęta przez Sąd Najwyższy (dotycząca Dariusza Barskiego - przyp. red.), nie jest uchwałą, o której mówi konstytucja i która spełnia warunki wydania jej przez bezstronny, niezawisły sąd". Hermeliński o "kuriozalnym oświadczeniu prezydenta" Gość Popołudniowej rozmowy został poproszony o zamieszczoną na portalu X zapowiedź Kancelarii Prezydenta RP - poinformowała ona, że Andrzej Duda przyjmie we wtorek w Pałacu Prezydenckim Dariusza Barskiego. W komunikacie opublikowanym w serwisie X Barskiego nazwano "Prokuratorem Krajowym". To niestety kuriozalne oświadczenie pana prezydenta - oświadczył Hermeliński. I dodaje: Prezydent nie jest Królem Słońce - Ludwikiem XIV, którego ręka uświecająca naprawia wszystkie wady. Osoba, która została przedstawiona prezydentowi w oparciu o uchwałę niekonstytucyjnego ciała - mimo że prezydent ją powoła i podpisze akt nominacji - nie staje się sędzią. I tak samo sędziami nie stały się osoby, które wydały tę uchwałę. Rząd jej nie akceptuje nie dlatego, że ona mu się nie podoba (...), tylko dlatego, że została podjęta przez osoby, które sędziami nie są. Wojciech Hermeliński był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM Sędzia TK: Prokuratorem krajowym jest Dariusz Korneluk Hermeliński pytany o niewpuszczenie Dariusza Barskiego do Prokuratury Krajowej, odpowiedział: Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka to jest to śmieszne, ale nie ma się z czego śmiać, bo są to poważne rzeczy i świadczą o tym, co działo się przez ostatnie 8 lat. Prokuratura stoi na konsekwentnym stanowisku, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Korneluk. Już wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy / RMF FM Zobacz również: Dariusz Jemielniak gościem Porannej rozmowy w RMF FM

