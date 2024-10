​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Porozmawiamy m.in. o projekcie ustawy, dzięki której zawodowi artyści mają mieć zapewnione ubezpieczenia społeczne.

Hanna Wróblewska / Albert Zawada / PAP

Z Hanną Wróblewską porozmawiamy też o zmianach kadrowych w instytucjach kultury. Zapytamy również o środki z Krajowego Planu Odbudowy i sposób ich przyznawania, a także o "granice eksperymentu" przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji w mediach.

