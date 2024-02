"W mojej ocenie to, co się dzieje w Gazie, to co się dzieje na Morzu Czerwonym, ze względu na Hutich, to jest wynik tego, że kilka państw, poza Rosją, którym się nie podoba system pozimnowojenny, patrzy na Rosję, bierze przykład i też rzuca wyzwanie temu systemowi" - powiedział były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki, który był gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Dyplomata podkreślił, że Rosja chce cofnąć czas o co najmniej 40 lat.

Marek Tejchman Popołudniową rozmowę w RMF FM rozpoczął od pytania o to, czy były ambasador RP w Ukrainie spodziewał się, że pełnoskalowa wojna Rosji przeciwko Ukrainie będzie tak długo trwała.

Pamiętam taki moment na przełomie 2022 i 2023 roku - wydaje mi się, że to sprowokował prezydent Zełenski swoim orędziem, gdzie stwierdził, że 2023 rok to będzie zwycięski rok, to będzie ostatni rok (wojny - przyp. red.). Nagle zauważyłem, że wszyscy wokół mnie popadli w euforię - wspominał były ambasador.

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę na to, że obecna Rosja jest innym krajem niż przed 24 lutego 2022 roku.

Na pewno sytuacja się pogarsza, w wymiarze polityczno-ustrojowym. Moim zdaniem ważnym momentem była demonstracyjna egzekucja Prigożyna - taka bandycka: zestrzelenie samolotu - zaznaczył gość Marka Tejchmana.

"To nie jest wojna o Ukrainę"

Jak podkreślił, "to nie jest wojna o Ukrainę".

Rosjanie zanim wjechali czołgami w lutym na Ukrainę, w połowie grudnia 2021 roku opublikowali dwa projekty traktatu na stronie MSZ Rosji. To miała być oferta: porozmawiajmy, albo bierzecie to, albo zobaczycie, co będzie dalej. Te dwa projekty sprowadzały się do tego, żeby cofnąć czas o 40 lat - podkreślał Cichocki.

Jego zdaniem Putin chce sytuacji, w której "Amerykanie wycofują się daleko na zachód, (nie ma - przyp. red.) żadnego missile defence, żadnych baz na Litwie, Łotwie, Estonii, kiedy o kluczowych sprawach bezpieczeństwa też energetycznego, np. w Polsce, Rosjanie są pytani o zgodę". Były ambasador RP w Kijowie dodał, że Kreml uważa, iż "obszar poradziecki to jest sfera wyłącznych wpływów rosyjskich, a nasza sfera jest szarą strefą, i o to się toczy ta wojna".

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zwrócił uwagę na to, że Polacy są znużeni wojną. Co by oznaczała przegrana Ukrainy? - zapytał.

Oznaczałoby to zawężenie, jeśli nie utratę swobody wyboru drogi wewnętrznego rozwoju - jaką chcemy mieć armię, jaką chcemy mieć gospodarką, gdzie kupujemy samoloty, nie tylko bojowe, ale i cywilne, jakimi samochodami (jeździmy - przyp. red.) - mówił gość rozmowy.

Stwierdził, że "trzeba zrozumieć naturę rosyjską - oni wchodzą tam, gdzie jest próżnia". Jak poczują słabość, to idą dalej - dodał.

Dziś nie jesteśmy w stanie do końca opisać tego, co się stanie, jeśli Ukraina padnie, ale jest jasne, że koszty utrzymania pokoju w Europie znacząco by wzrosły, one już rosną, bo w mojej ocenie to, co się dzieje w Gazie, to co się dzieje na Morzu Czerwonym, ze względu na Hutich, to jest wynik tego, że kilka państw, poza Rosją, którym się nie podoba system pozimnowojenny, patrzy na Rosję, bierze przykład i też rzuca wyzwanie temu systemowi - powiedział.

Podkreślił, że przed Rosją należy się bronić, "żeby za 5-10 lat nie musieć wydawać na obronność 15-20 proc. PKB i nie musieć wysyłać syna, męża, ojca na Morze Czerwone, czy do jakiegoś państwa afrykańskiego, by bronić się przed kolejną falą kryzysu migracyjnego, kryzysem dostawy metali rzadkich".

Dlaczego Rosja toczy wojnę z Zachodem?

Marek Tejchman zapytał Bartosza Cichockiego o to, dlaczego Rosja toczy tę wojnę z Zachodem.

To nie jest wojna o terytorium, to jest wojna o pozycję międzynarodową, to jest wojna o cofnięcie czasu przynajmniej o 40 lat, a najchętniej pewnie Rosjanie cofnęliby ten czas do Kongresu Wiedeńskiego, do początku wieku XIX, kiedy istniało coś, co fachowcy nazywają "koncertem mocarstw". Duże państwa decydują o relacjach międzynarodowych. Nie te małe, typu Węgry, Polska, Słowenia, tylko siada 4-5 prezydentów, np. G10 i sobie to ustalają. Rosja w takim systemie czułaby się komfortowo - zaznaczył były ambasador.

Polska i Ukraina to ekonomiczni rywale?

Na ile jesteśmy z Ukrainą rywalami o te same rynki, o tę samą przestrzeń gospodarczą? - zapytał prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM.

Dyplomata podkreślił, że "trudno odpowiedzieć jednym zdaniem na to pytanie", ale zaznaczył, iż "część ukraińska kryzysu moim zdaniem jest najłatwiejsza".

Rolnicy przede wszystkim, nie tylko polscy - niemieccy, francuscy - mają kłopot z tym, że duża część towarzystwa w Brukseli odleciała w kosmos. Nastąpiła tak głęboka ideologizacja polityk gospodarczych, klimatycznych, walutowych, że to się przestało spinać - zwrócił uwagę Bartosz Cichocki.

