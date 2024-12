​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Barbara Boryczka, prezes Zarządu Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, które wspiera starsze osoby samotne.

Zapytamy, jak wyglądają święta seniorów i co możemy zrobić, by ci, którzy nie mają już bliskich bądź są oni daleko, czuli się mniej samotni. Porozmawiamy także o tym, jaką wartością są relacje międzypokoleniowe.

