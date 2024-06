​Gościem Tomasza Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Porozmawiamy m.in. o płacy minimalnej, skróceniu czasu pracy do 35 tygodniowo i programie "Aktywny rodzic".

Aleksandra Gajewska / Szymon Pulcyn / PAP

Aleksandrę Gajewską zapytamy m.in. o kwotę, o jaką wzrośnie płaca minimalna, czy Polacy i polska gospodarka są gotowi na skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo, a także jakie są zasady programu "Aktywny rodzic" i na jakie wsparcie mogą liczyć rodzice maluchów.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej zapytamy też o nowe świadczenie wspierające osoby niepełnosprawne i waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego.

