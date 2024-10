​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Adriana Porowska, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego. Zapytamy m.in. o projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich.

Adriana Porowska / Paweł Supernak / PAP

Adrianę Porowską zapytamy również o to, czego najbardziej potrzebują dziś organizacje pozarządowe w Polsce i o pierwsze decyzje, podjęte przez nią po objęciu stanowiska ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!