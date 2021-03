Jak się ma Nowa Huta do Nowego Jorku?! Gdzie Rzym, a gdzie Krym?! Nie przesadzasz człowieku? Zapytacie i oczywiście macie rację. Nie chodzi mi jednak o jakąś lokalną megalomanię. Wiadomo jak jest: kudy mojej ukochanej dzielnicy do obcej metropolii w USA?

Łukasz Lenda "nakręcający kulturę" na gmachu Nowohuckiego Centrum Kultury / NOUDE / RMF24

Jest jednak drobna rzecz, która łączy nawet tak maleńkie miasto jak Nowa Huta z amerykańskim molochem. To widok wielu ścian, często pokrytych malarskimi dziełami i "dziełami". Jak je od siebie odzielić, odróżnić? Czy są tu czytelne kryteria?

Resztki graffiti w zjeździe do Nowohuckiego Centrum Kultury / Bogdan Zalewski / RMF24

Co można już zaliczyć do sztuki z gatunku "street art", a co jest jedynie wysmarowanym bohomazem, bez żadnej wartości, ba! aktem prymitywizmu, wyrazem barbarzyństwa, zwykłą dewastacją zabytkowych i nowych budynków?

Resztki graffiti za zjazdem do NCK / Bogdan Zalewski / RMF24

Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc poprosiłem o pomoc fachowców: praktyka oraz teoretyka-dokumentalistę. Za chwilę przejdę do aktualnych wieści z Nowego Jorku, które mnie zainspirowały, ale najpierw: Nowa Huta. Ona jest dla mnie ZAWSZE najpierw. Za tydzień w cyklu "Nowa Huta krok po kroku" pojawi się kapitalny mówiony leksykon "street artu" oraz przewodnik po jego nowohuckich i krakowskich przejawach. Wprowadzi w temat i oprowadzi nas wirtualnie po miejskiej przestrzeni p. Jacek Szlak - człowiek, który wie o tym naprawdę wiele. Natomiast w najnowszym podcaście usłyszycie moją rozmowę z Łukaszem Lendą, znakomitym plastykiem mieszkającym w Nowej Hucie (bardzo niedaleko od mojego osiedla Centrum E), autorem głośnych w naszym mieście murali.

Taka sztuka na murach kwitnie u nas podobnie jak w innych - na pewno także w waszych - miejscowościach. W zjeździe do Nowohuckiego Centrum Kultury jest tzw. Hall of Fame, ściana sławy, ale też ścianka treningowa. To tam chłopaki i dziewczyny ze sprayami walczyli o "fejm". Niestety podczas remontu zniknęło sporo bardzo wartościowych prac, ale - jak zapewnił mnie Łukasz Lenda - miejsce to ma powrócić do swej street-artowej świetności. Miał to obiecać dyrektor NCK Zbigniew Grzyb. "Będzie graffiti jam -spotkanie miejskich artystów. Fajnie by było, bo pozostały tylko "relikty" dawnego stylu. I to nie te najciekawsze.

Remont "Hall of Fame" w zjeździe do NCK (w oddali wieżowiec "Helikopter") / Bogdan Zalewski / RMF24

Łukasz Lenda wraz ze swoimi przyjaciółmi, m.in. legendarnym "writerem" (jak się w slangu nazywa autorów malarskich realizacji na murach), artystą o "ksywce" NOUDE, stworzył naprawdę wartościowe dzieła. Jednym z nich jest "1977" na ścianie bloku na os. Handlowym 7 ...

Mural "1977" - os. Handlowe 7 w Nowej Hucie / RMF24

Panowie mocno się uwijali.



"Nakręcamy kulturę" na gmachu Nowohuckiego Centrum Kultury to fresk-gigant.

Nowohuckie Centrum Kultury z muralem "Nakręcamy kulturę" (w tle Łąki Nowohuckie) / Łukasz Lenda / RMF24

Monumentalna praca, kosztowała wiele roboty.

Łukasz Lenda "nakręcający kulturę" w NCK / NOUDE / RMF24

Mój rozmówca jest jednym z pionierów street artu, nie tylko w naszej dzielnicy. W tekście zamieszczonym w "Alternatywnym przewodniku po Nowej Hucie" - bogatym w wiedzę wydawnictwie pod redakcją Jarosława Klasia (jednego z wcześniejszych bohaterów mojego podcastu) - czytamy taki wspomnieniowy fragment Łukasza Lendy: Jedną z moich prac, którą bardzo miło wspominam, jest (nieistniejący już dzisiaj) czarno-biały komiks na ceglanym murze przy skrzyżowaniu ul. Czarnowiejskiej i al. Kijowskiej. To był rok 2001, praca miała około 40 m długości, wysokości około 3 m, był to mój komiks, który zrobiłem na zaliczenie przedmiotu o nazwie „Działanie polisensoryczne” na ASP.

Czarno-biały komiks na ceglanym murze przy skrzyżowaniu ul. Czarnowiejskiej i al. Kijowskiej w Krakowie. (Łukasz Lenda & NOUDE 2000 r.) / Łukasz Lenda / RMF24

Łukasz Lenda jest także świetnym karykaturzystą.

5 G - (Greta Thunberg x 5) / Łukasz Lenda / RMF24

Jest ponadto cenionym ilustratorem.





"Intruder" - ilustracja / Łukasz Lenda / RMF24

Wychowany od dzieciństwa na komiksach, oczywiście sam je tworzy.

"Obrona Płocka" / Łukasz Lenda / RMF24

Duże wrażenie wywarła też na mnie jego plastyczna realizacja w prywatnym domu, nawiązująca do słynnego obrazu Marcela Duchampa "Akt schodzący po schodach".

"Akt schodzący po schodach" wg Marcela Duchampa / Łukasz Lenda / RMF24

Lenda jest też szachistą, wielkim entuzjastą tej gry. Gdyby nie pandemia moglibyście usiąć sobie w bardzo stylowej nowohuckiej "Klubokawiarni B7" i poczuć pozytywną moc tego miejsca.

"B7" / Łukasz Lenda / RMF24

Jest niesamowita instalacja na suficie: "odwrócony" jak w zwierciadle pokój, ze stolikiem, na którym jest szachownica, a na niej zagadka dla wytrawnego gracza.

"B7" - szachownica na suficie / Dorota Zalewska / RMF24

Łukasz dał mi w czasie rozmowy pewną wskazówkę, trop wiodący do słynnego awanturnika Maurycego Augusta Beniowskiego.

Szachownica w zbliżeniu / Dorota Zalewska / RMF24

A teraz pora na nasze awanturnicze podróże- najpierw za Wielką Wodę!



Recydywa wandali z puszkami sprayu, zmasowany atak barbarzyńców z farbami! Nowy Jork jest nękany graffiti, wiele ulic metropolii wygląda jak strefy wojenne!

Krzyczą ostatnio tytuły w zachodnich portalach. Autorzy artykułów zwracają uwagę, że następuje gwałtowny powrót do takiej nielegalnej miejskiej aktywności i że przypomina to sytuację z końca lat lat 80. XX wieku. Nowojorska policja ujawniła, że w zeszłym roku otrzymała ponad 6000 skarg na graffiti w mieście! Zwróciła się do obywateli o zgłaszanie aktów wandalizmu w najbliższym sąsiedztwie.

W kręgu zainteresowań stróżów porządku są napisy pełne wulgaryzmów, obraźliwe i pełne nienawiści hasła, odnoszące się do gangsterskiego podziemia. Jednak mieszkańcy Nowego Jorku i właściciele firm skarżą się, że policja za późno zareagowała na tę plagę malowideł. Dopiero teraz organizuje akcję zamalowywania "bohomazów".

Gwałtowny powrót graffiti nastąpił po tym, jak tysiące właścicieli sklepów detalicznych i barów musiało zamknąć swoje biznesy z powodu pandemii.

Nowy Jork zwany Wielkim Jabłkiem zaczyna gnić, jak twierdzą wrogowie takich malowideł. I faktycznie na zdjęciach wygląda to z lekka przerażająco.

Na internetowych stronach widzę zdjęcia budynków obecnie pokrytych gęsto napisami i malunkami oraz ich schludny wygląd sprzed pandemii i epidemii graffiti utrwalony na obrazach w Google Street View. Kolorowy horror! Graffiti są wszędzie: na fasadach i witrynach sklepowych, elewacjach budynków, sprzęcie budowlanym, pojazdach, znakach drogowych, a nawet na budynkach sądów. Wszystko brudne. Czysty kryminał?

Mniej więcej w tym samym czasie w brytyjskich portalach interetowych pojawiły się artykuły o kolejnym dziele Banksy'ego. Słynny i tajemniczy twórca street-artowy udostępnił filmik potwierdzający, że to on jest autorem murala, który w zagadkowy sposób pojawił się na byłym więzieniu Reading.

Obraz, który objawił się oczom przechodniów rano 1 marca, przedstawia więźnia - przypominającego słynnego poetę Oscara Wilde'a - uciekającego po linie wykonanej z prześcieradeł. Na dole przywiązana jest do niej maszyna do pisania.

W tym właśnie więzieniu pod Londynem Wilde przebywał w latach 1895-1897. 6 kwietnia 1895 pisarz został aresztowany i oskarżony o karalne wówczas na Wyspach Brytyjskich kontakty homoseksualne. Sąd skazał go na 2 lata ciężkich robót.

Żona Oscara Wilde'a zmieniła nazwisko na Constance Holland, zabrała dzieci i wyjechała z kraju. Za kratami poeta napisał słynny utwór pt. "Ballada o więzieniu w Reading". Banksy swoim plastycznym dziełem wpisał się w działania aktywistów. Działacze walczą o to, aby dawne więzienie zostało przekształcone w centrum sztuki, a nie by przejęli go chciwi deweloperzy.

Jak widać na załączonych obrazkach sztuka i więzienie mogą iść ze sobą w parze. Czyny kryminalne czasami zmieniają się w sztukę, ale bywa też, że jakaś twórczość to przejaw kryminalizacji.



A oto mój pointujący podcast wierszyk:



Hip hop - siup - w kolorową Nową Hutę

(Łukaszowi Lendzie)



"Handlowe" malowane sprayem rozmaitem

rozsrebrzone tagami znów rozbrzmiewa bitem



writer syknął nie z bólu jak kibol pobity

lecz barwą





psyknął snu psychodelią a nie śliną czarną





marną

krechą

wulgarną

smaruje co ziarno

zła rozsiewa po ścianach

do samego rana





a na





tych co wrzuty tu robią ty nie zrzucaj winy

bo ich są nielegale a nie zwykłe kpiny





bombią aż miło na murach hard-core'y

jakby era kamer świat śledzenia chory

nie nastał

w miastach

a tamci to są toye

więc kpię z nich kiedy stoję

przed ich beznadzieją

bo wszyscy się śmieją





że to słabizna

każdy się wyzna





tylko marzeń żywych jak witraż nie wymaż z żadnego garażu

że nocą ktoś je tu wstawił to przecież jeszcze nie zarzut





Miasto sto ma tu odsłon

Miasto prosto w nieboskłon





błękity

nie kituję

z góry lecą na ENCEK

i spadają chmurami writerom na ręce





oni własne style lansują w dzielnicy

nie dają się pogłaskać ale nie są dzicy





i nie pakuj w jedno miasto tutejszych chłopaków

nie od razu Nową Hutę wmalowano w Kraków