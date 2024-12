To była koszmarna runda w wykonaniu piłkarzy Śląska Wrocław. Zamykający tabelę Ekstraklasy wrocławianie w specjalnym komunikacie w mediach społecznościowych przepraszają kibiców. Ekipę czeka mordercza walka o pozostanie w lidze.

Piłkarze Śląska Wrocław podczas meczu z Radomiakiem / Maciej Kulczyński / PAP

Śląsk Wrocław wygrał w lidze tylko jeden mecz i z 10 punktami zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.

W sobotnim zaległym meczu z Radomiakiem Radom wrocławianie przegrali 1:2 i po rundzie jesiennej do miejsca dającego utrzymanie w ekstraklasie tracą aż osiem punktów.

Kibice pożegnali piłkarzy gwizdami i przyśpiewkami nie pozostawiającymi złudzeń, co myślą o ich poczynaniach na boisku.

W poniedziałek włodarze klubu umieścili specjalny komunikat.

"Zdajemy sobie sprawę, że za nami całkowicie nieudana runda w PKO BP Ekstraklasie. W imieniu klubu chcemy Was przeprosić za to, jak dużo przyniosła Wam rozczarowań, a jak mało powodów do radości, na którą zasługujecie" - można m.in. przeczytać.