Na odpowiedź Lukas Podolski nie musiał długo czekać.

Kibice Lecha Poznań zaczepkę byłego reprezentanta Niemiec potraktowali bardzo poważnie, bo już we wtorek w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie Lukasa Podolskiego z rogalami świętomarcińskimi, a także piwem z wielkopolskiego browaru.

Kibice Lecha Poznań w podziękowaniu na sportową postawę do samego końca przekazują Łukaszowi Podolskiemu to, co w Wielkopolsce najlepsze! - napisali pod zdjęciem Lukasa Podolskiego z prezentami fani Lecha.