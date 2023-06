Kylian Mbappe zdecydował w sprawie swojej przyszłości. Francuski gwiazdor miał poinformował PSG, że nie skorzysta z opcji przedłużenia kontraktu o rok – informuje "L'Equipe". Umowa Mbappe z klubem wygasa po zakończeniu sezonu 2023/2024. To oznacza, że piłkarz być może zostanie sprzedany jeszcze tego lata.

Kylian Mbappe / Lafargue Raphael/ABACA / PAP/Abaca

Umowa Mbappe w PSG wygasa w czerwcu 2024 roku. Piłkarz poinformował już klub w liście, że nie chce przedłużać kontraktu o kolejny rok. Tym samym po zakończeniu sezonu 2023/2024 będzie mógł odejść z zespołu za darmo. PSG - według medialnych doniesień - nie ma zamiaru stracić swojej gwiazdy za darmo i będzie chciało sprzedać Mbappe jeszcze tego lata.

Na razie nie wiadomo, gdzie mógłby trafić Francuz. Jednym z prawdopodobnych przystanków wydaje się Real Madryt. Mbappe od dawna jest już na celowniku "Królewskich". Już w ubiegłym roku Hiszpanie byli blisko pozyskania 24-latka. Wtedy jednak Mbappe zdecydował się przedłużyć kontrakt z PSG.

Teraz Realowi na tym transferze może zależeć jeszcze bardziej. Z zespołem pożegnał się bowiem Karim Benzema, który przeniósł się do Arabii Saudyjskiej.

24-letni Mbappe na swoim koście ma już sześć tytułów mistrza Francji - w tym pięć w barwach PSG. Dotychczas nie udało mu się jednak wygrać Ligi Mistrzów.

W 2018 roku zdobył z reprezentacją mistrzostwo świata.

W minionym sezonie Mbappe w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 41 bramek.

Do PSG przeniósł się w 2017 roku na zasadzie wypożyczenia z AS Monaco. Rok później paryski klub wykupił go za 180 milionów euro.