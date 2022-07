Zwycięzcą drugiego etapu 79. edycji kolarskiego wyścigu Tour de Pologne został Belg ​Gerben Thijssen z ekipy Intermarché-Wanty-Gobert. Nowym liderem został Norweg Jonas Abrahamsen, reprezentujący barwy zespołu Uno-X.

Belg Gerben Thijssen (2L) z grupy Intermarché Wanty Gobert pierwszy na mecie 2. etapu 79. Tour de Pologne w Zamościu / Bartłomiej Wójtowicz / PAP

Kolarze jechali z Chełma do Zamościa. Gerben Thijssen finiszował najszybciej z peletonu, wyprzedzając Niemca Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe) oraz Włocha Jonathana Milana (Bahrain-Victorious).

Na czwartej pozycji uplasował się zwycięzca pierwszego etapu z Kielc do Lublina, Holender Olav Kooij (Jumbo-Visma). Jonas Abrahamsen, który żółtą koszulkę lidera zdobył dzięki bonifikatom na lotnych premiach, wyprzedza o dwie sekundy Kooija i Thijssena.

Najlepszy z Polaków był Stanisław Aniołkowski. Startujący w barwach reprezentacji kolarz zajął jedenaste miejsce. Tuż przed "Aniołkiem" linię mety minął słynny Brytyjczyk Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl).

Ponad kilometrowy finisz w Zamościu

Kolarze opuszczali miasto startowe Chełm w deszczu. Później pogoda też ich nie rozpieszczała, ale kończyli ściganie w Zamościu w dobrych, bezpiecznych warunkach. Znów czekał na nich długi, prawie 206-kilometrowy odcinek.

Po kilkunastu kilometrach powstała ucieczka z udziałem jadącego w granatowej koszulce najaktywniejszego Patryka Stosza, jego kolegi z reprezentacji Polski Piotra Brożyny, lidera klasyfikacji górskiej Abrahamsena oraz Belga Jaspera De Buysta (Lotto Soudal).

Stosz i Abrahamsen drugi dzień z rzędu jechali w ucieczce. Przewaga prowadzącej czwórki urosła do ponad sześciu minut, co pozwoliło im spokojnie dzielić między sobą premie.

Dwa z trzech lotnych finiszów wygrał Stosz, a jedną z dwóch górskich premii - Abrahamsen i obaj umocnili się na prowadzeniu w tych klasyfikacjach. Norweg zdobył dodatkowo sześć sekund bonifikaty, dzięki którym niespodziewanie założył w Zamościu żółtą koszulkę lidera wyścigu.

Po ostatniej premii w Szczebrzeszynie najpierw Abrahamsen i Stosz, a później Brożyna spasowali, a ucieczkę samotnie kontynuował De Buyst, rozpoczynając 8,5-kilometrową rundę na linii mety w Zamościu z przewagą 33 sekund. Peleton doścignął Belga dopiero 1,5 km przed metą.

Finisz był popisem innego Belga - Thijssena. 24-latek z Genk, na którego mało kto stawiał, odniósł drugie zwycięstwo w karierze, po sukcesie etapowym w tegorocznej edycji wyścigu Cztery Dni Dunkierki.

26-letni Abrahamsen jest jeszcze mniej znanym zawodnikiem, dla którego sam start w Tour de Pologne, pierwszym w karierze wyścigu World Tour, jest wielkim wydarzeniem. Dwa lata temu Norweg wygrał jeden z etapów Małopolskiego Wyścigu Górskiego.

Adam Wójcik najlepszy w TdP amatorów

W niedzielę w Arłamowie i okolicach rozegrano także Tour de Pologne amatorów, po raz drugi jako Memoriał Ryszarda Szurkowskiego, zmarłego 1 lutego 2021 roku najwybitniejszego polskiego kolarza. 75-kilometrową trasę, m.in. przez Kalwarię Pacławską i Gruszową, najszybciej ze stawki blisko 1,5 tys. zawodników pokonał Adam Wójcik.

Dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang tym razem nie wziął udziału w rywalizacji ze względu na bieżące obowiązki. We wtorek kolarze będą przejeżdżać przez Arłamów na trasie czwartego etapu z Leska do Sanoka.

W poniedziałek powinno dojść do zmian w czołówce wyścigu. Trzeci etap z Kraśnika do Przemyśla kończy się bardzo stromym (kąt nachylenia do 15 proc.) i wąskim podjazdem na Kopiec Tatarski

Przed rokiem to właśnie w mieście nad Sanem żółtą koszulkę lidera zdobył Portugalczyk Joao Almeida i nie oddał jej do mety w Krakowie.