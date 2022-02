Na liście zgłoszeń do zaplanowanego na 18 marca wyścigu 1000 mil na torze Sebring na Florydzie jest Prema Orlen Team z Robertem Kubicą w składzie - potwierdzili organizatorzy.

Robert Kubica / Piotr Nowak / PAP

Wyścig 1000 mil Sebring odbędzie się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 i rozpocznie już 10. sezon długodystansowych mistrzostw świata.

Partnerami Polaka w teamie będzie Szwajcar Louis Deletraz i Włoch Lorenzo Colombo. Deletraz wraz z Kubicą i Chińczykiem Yifei Ye w 2021 tworzyli team, który zwyciężył w Le Mans Series.



Prema to jeden z czołowych zespołów startujących w najważniejszych juniorskich seriach samochodów jednomiejscowych. W dwóch ostatnich sezonach zdobył mistrzostwo Formuły 2 zarówno wśród kierowców, jak i teamów.



Dołączenie do Prema Orlen Team oznacza powrót Kubicy do tej ekipy. Ścigał się już w barwach włoskiego zespołu w swoim pierwszym sezonie w Formule 3 Euro Series. Najpierw z powodu kontuzji opuścił trzy rundy, ale później - w debiucie na ulicznym torze Norisring w Norymberdze - odniósł sensacyjne zwycięstwo.



Przygotowania do nowego sezonu prowadzi także polski zespół Inter Europol Competition, gdzie kierowcą jest Kuba Śmiechowski.



Rywalami teamów z Polakami w składzie będzie w tym roku w LMP2 ośmiokrotny rajdowy mistrz świata Francuz Sebastien Ogier, który podpisał kontrakt z ekipą Richard Mille Racing.