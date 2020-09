W rozpoczynającym się w tygodniu Lech Poznań i Piast Gliwice będą rywalizować o awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy. Rywalizację w Lidze Mistrzów rozpoczną piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce. W czwartek nowy sezon ligowy zainaugurują zaś siatkarki.

Piłkarze Lecha Poznań / Maciej Kulczyński / PAP

W środę w 2. rundzie eliminacji Ligi Europy Lech Poznań w Szwecji zmierzy się z Hammarby IF. Rywal Lecha zakończył poprzedni sezon na 3. miejscu. W tej chwili znajduje się w środku tabeli. Spotkanie rozpocznie się o 19:00 i zostanie rozegrane na sztucznej murawie, ponieważ na takiej nawierzchni grają na co dzień piłkarze szwedzkiego klubu. Co ciekawe współwłaścicielem Hammarby jest Zlatan Ibrahimowić. Ma on 25 procent udziałów w klubie.

Piłkarze Piasta Gliwice podejmą w czwartek na własnym stadionie austriacki TSV Prolactal Hartberg. TSV Hartberg w poprzednim sezonie austriackiej ekstraklasy zajął piąte miejsce. Na razie drużyna ma za sobą tylko mecz Pucharu Austrii, w którym wygrała z SV Dornbirner 7:0. Rywale Piasta prawo udziału w eliminacjach LE wywalczyli w barażach z Austrią Wiedeń. Drużyna Waldemara Fornalika będzie faworytem tego starcia.

W środę rywalizację w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych rozpocznie Łomża Vive Kielce. Mistrzowie Polski w pierwszym meczu zmierzą się na wyjeździe z SG Flensburg. Kielczanie zagrają w grupie A jeszcze z Handewitt, MOL-Pick Szeged, Elverum Handball, Meshkov Brest, FC Porto Sofarma, Paris Saint-Germain Handball i HC Vardar 1961.

W czwartek zaś zainagurowane zostanie sezon Tauron Ligi siatkówki kobiet. W pierwszym spotkaniu Grot Budowalne Łódź zmierzą się z Jokerem Świecie. Początek meczu o 17:30.