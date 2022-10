Ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarek będzie kulminacyjnym momentem nadchodzącego tygodnia w sporcie. Poza tym czeka nas mecz kadry piłkarzy ręcznych oraz kalendarzowe wydarzenia w piłce nożnej, siatkówce i koszykówce.

Siatkarki reprezentacji Polski przed meczem grupy F mistrzostw świata z Niemcami, 8 bm. w Łodzi / PAP/Roman Zawistowski / PAP

Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału mistrzostw świata, a o awans do najlepszej czwórki zagrają z niepokonaną w turnieju Serbią we wtorek w Gliwicach.

Podopieczne Stefano Lavariniego miały szansę "wybrać" sobie ćwierćfinałowego" rywala - gdyby wygrały 3:0 lub 3:1 zajęłyby trzecie miejsce w grupie F i trafiłyby na Amerykanki, z którymi w środę wygrały 3:0. Zwycięstwo 3:2 zagwarantowało im czwartą lokatę, co oznacza, że o półfinał muszą się zmierzyć fenomenalną Serbią, która na dziewięć spotkań w turnieju, osiem wygrała po 3:0.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z awansu do ćwierćfinału. Przed turniejem nikt nie spodziewał się, że zajdziemy tak daleko. Dlatego naprawdę nie obchodziło mnie, z kim będziemy się mierzyć w kolejnym spotkaniu. Teraz musimy jak najlepiej zregenerować się, przygotować i odpowiednio nastawić do meczu z Serbią - powiedział w rozmowie z RMF FM Stefano Lavarini.

Mecz testowy w Katowicach

Już w czwartek reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych rozegra mecz z Włochami. Będzie to starcie w eliminacjach do Mistrzostw Europy! Jednocześnie będzie to tzw. mecz testowy dla organizatorów Mistrzostw Świata w piłce ręcznej! Polska będzie współorganizować tę imprezę ze Szwecją.

Chodzi o to, by przetestować techniczne rozwiązania ustalone przez federację i organizatorów, które później trzeba będzie wdrożyć na czas mistrzostw. To właśnie Spodek będzie jedną z aren goszczących mecze piłkarzy ręcznych walczących o mistrzostwo świata.

Zgodnie z harmonogramem

Oprócz tego w nadchodzącym tygodniu czekają nas kalendarzowe wydarzenia w sporcie. Poniedziałek rozpoczniemy od dwóch spotkań piłkarskiej Ekstraklasy. Raków Częstochowa zagra z Miedzią Legnica, a Piast Gliwice podejmie Widzew Łódź.

Od wtorku zaczyna się gra w europejskich pucharach. W ciągu dwóch dni zobaczymy kolejne starcia w Lidze Mistrzów. W czwartek Liga Europy oraz Liga Konferencji i oczywiście mecz Lecha Poznań. Mistrz Polski rozegra wyjazdowy rewanż z Hapoelem Beer Szewa, z którym na własnym stadionie bezbramkowo zremisował.

Poza tym czekają nas mecze ligi siatkarzy i koszykarzy. Relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych tego tygodnia usłyszycie codziennie w Faktach Sportowych RMF FM.