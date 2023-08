Mateusz Wieteska zamienia ligę francuską na włoską Serie A. Obrońca, który dotychczas występował w drużynie Clermont Foot przenosi się do włoskiego Cagliari Calcio. Francuski klub sporo zarobił na sprzedaży reprezentanta Polski.

Mateusz Wieteska / Leszek Szymański / PAP

Mateusz Wieteska w Ekstraklasie grał w barwach Górnika Zabrze i Legii Warszawa. Rok temu przeniósł się do występującego we francuskiej Ligue 1 Clermont Foot i szybko stał się podstawowym zawodnikiem tego zespołu. Zagrał w 35 ligowych spotkaniach i zanotował dwie asysty. Nie grał jedynie gdy pauzował za kartki. W bieżących rozgrywkach zdążył zagrać w dwóch spotkaniach ekipy z Clermint i w pojedynku AS Monaco zdobył swojego premierowego i jak się okazuje jedynego gola.

Teraz piłkarz przenosi się na Sardynię i zagra we włoskim Cagliari Calcio. Clermont Foot sporo zarobi na sprzedaży Polaka. Z Legii Francuzi wykupili go za 1,3 mln euro. Teraz na ich konto trafi 5 milionów.

Siła, determinacja i doświadczenie, zdobyte także na arenie międzynarodowej, teraz posłużą Cagliari" - napisano o Polaku na oficjalnej stronie internetowej włoskiego klubu. "Witamy w czerwono-niebieskich, Mateusz!" - dodano.