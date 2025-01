Polskie łyżwiarki zdobyły brązowy medal w sztafecie podczas mistrzostw Europy w short tracku. W Dreźnie triumfowały Włoszki, a drugie były Węgierki. Indywidualnie z Biało-Czerwonych najlepiej spisali się Michał Niewiński na 500 m i Kamila Stormowska na 1000 m, którzy zajęli 5. miejsca.

Natalia Maliszewska (z lewej) / RONNY HARTMANN/AFP / East News

Polki wystąpiły w składzie: Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Gabriela Topolska i Kamila Stormowska. To trzynasty medal w historii startów Biało-Czerwonych w mistrzostwach Europy.

W finałowej rywalizacji nie obyło się bez emocji. Broniące tytułu Holenderki dość szybko zaliczyły upadek, ale szybko się pozbierały i goniły uciekającą trójkę. Na ostatniej zmianie Stormowska również nie ustrzegła się błędu. Polka błyskawicznie wstała z lodu i zdołała dokończyć wyścig na trzecim miejscu.

Pech Stormowskiej i Niewińskiego

Michał Niewiński mógł zostać pierwszym Polakiem, który zdobył medal w konkurencji indywidualnej ME w tej dyscyplinie. Wcześniej po laury ośmiokrotnie sięgały siostry Patrycja i Natalia Maliszewskie. Pozostałe krążki dla Biało-Czerwonych barw wywalczyły sztafety.

Niewiński do finału 500 m zakwalifikował się z najlepszym czasem. Wyścig za pierwszym razem został powtórzony po lekkiej przepychance Polaka z Jensem van 'T Woutem. Po wznowieniu rywalizacji łyżwiarz Juvenii Białystok długo prowadził, ale na jednym z ostatnich wiraży ponownie doszło do jego kontaktu z Holendrem. Skutkowało to upadkiem Niewińskiego, jego dyskwalifikacją i spadkiem na 5. miejsce.

Podobnie pechowo zakończyła walkę o podium Stormowska na 1000 m. Bieg był pełen dramaturgii. Dwie Włoszki nie ukończyły rywalizacji. Za upadek jednej z ich sędziowie ukarali Polkę, która jako trzecia minęła linię mety. Ostatecznie zawodniczka Stoczniowca Gdańsk została sklasyfikowana na 5. pozycji.

Triumfowała Arianna Fontana, 11-krotna medalistka igrzysk olimpijskich, pięciokrotna mistrzostw świata i 20-krotna ME. To najbardziej utytułowana zawodniczka sportów zimowych we Włoszech.

W niedzielnych finałach wystąpią dwie pozostałe polskie sztafety, które rok temu w Gdańsku stawały na podium ME. Zespół startujący w składzie Maliszewska, Niewiński, Diane Sellier i Stormowska z drugim czasem awansował do drużynowej rywalizacji mieszanej. Męską czwórkę do walki o trofea wprowadzili: Łukasz Kuczyński, Niewiński, Sellier i Neithan Thomas.