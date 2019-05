Magazyn "Kicker" poinformował, że Robert Lewandowski jest w kręgu zainteresowań Paris Saint-Germain i Manchesteru United. Jak dodał, jego obecny klub Bayern Monachium chciałby przedłużyć kontrakt z polskim piłkarzem do 2022 roku.

Robert Lewandowski / Frank Hoermann/SVEN SIMON / PAP/EPA

Obecna umowa Lewandowskiego w Bayernie wygasa w 2021 roku. W przeszłości (zwłaszcza pod koniec sezonu 2017/18) spekulowano na temat przejścia polskiego napastnika m.in. do Realu Madryt, choć ostatnio pojawiły się informacje o pozostaniu w Bayernie - może nawet do końca kariery.



Według "Kickera" bawarski klub chce przedłużyć umowę z Polakiem, ale do 2022 roku. Jednocześnie, jak dodaje, Lewandowski wciąż jest kuszony przez inne wielkie kluby.



"FC Bayern chciałby przedłużyć kontrakt z napastnikiem do 2022 roku. Ale plan ma trudności z wejściem w życie. Ten harmonogram może nie być odpowiedni dla Polaka, o którego pytają Manchester United i Paris Saint-Germain" - napisał w czwartek "Kicker".



Na razie Lewandowskiego i jego zespół czeka finisz rozgrywek Bundesligi. Bawarczycy stoją przed dużą szansą obrony mistrzowskiego tytułu - na jedną kolejkę przed zakończeniem sezonu wyprzedzają o dwa punkty Borussię Dortmund. W sobotę zagrają u siebie z Eintrachtem Frankfurt i do zdobycia mistrzostwa potrzebują wygranej, chociaż remis może też wystarczyć.

Natomiast polski napastnik jest bliski wywalczenia korony króla strzelców - ma 22 gole i o cztery wyprzedza następnego w klasyfikacji Hiszpana Paco Alcacera z Borussii Dortmund.