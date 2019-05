Bayern Monachium, w którego składzie cały mecz rozegrał Robert Lewandowski, zremisował na wyjeździe z RB Lipsk 0:0 w przedostatniej kolejce niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej. Bawarczycy nie są jeszcze pewni tytułu, bo zwycięstwo odniósł wicelider Borussia Dortmund.

David Alaba i Robert Lewandowski podczas meczu z RB Lipsk / FILIP SINGER / PAP/EPA

Przed tą kolejką monachijczycy mieli cztery punkty przewagi nad BVB. Aby zapewnić sobie siódmy z rzędu tytuł mistrzowski, w sobotę musieli zdobyć przynajmniej tyle samo punktów co dortmundczycy.



To się nie udało. W Lipsku gole nie padły, natomiast BVB po zaciętym meczu pokonała u siebie Fortunę Duesseldorf 3:2. Bramki dla zwycięzców zdobyli Amerykanin Christian Pulisic (41.), Duńczyk Thomas Delaney (53.) i Mario Goetze (90+2)., a dla gości trafili Oliver Fink (47.) oraz Dawid Kownacki (90+5.). To czwarta ligowa bramka Polaka, który do Duesseldorfu został wypożyczony z Sampdorii Genua 31 stycznia.



W 58. minucie szansę na doprowadzenie do wyrównania na 2:2 miał Belg Dodi Lukebakio, ale uderzył niecelnie z rzutu karnego.



Do składu gospodarzy po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją stopy powrócił Łukasz Piszczek. Z kolei w ekipie Fortuny, która od 82. minuty grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Adama Bodzeka, Kownacki rozegrał całe spotkanie, a Marcin Kamiński był rezerwowym.



Po sobotnich rozstrzygnięciach wciąż prowadzi Bayern z dorobkiem 75 punktów. Borussia Dortmund ma 73, a pewny już trzeciego miejsca RB Lipsk zgromadził 66.



W następną sobotę w ostatniej kolejce Bayern podejmie Eintracht Frankfurt, a BVB zmierzy się na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach. Ze względu na znaczną różnicę bilansów goli lidera i wicelidera Bawarczykom do zdobycia tytułu wystarczy remis.



O ile na szczycie tabeli nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, to w sobotę wyłoniono dwóch spadkowiczów. Wiadomo już, że w przyszłym sezonie w elicie nie zagrają Hannover 96 oraz FC Nuernberg, natomiast VfB Stuttgart powalczy o utrzymanie w barażu z trzecim zespołem 2. Bundesligi.