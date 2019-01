AC Milan zmobilizował swe siły, by sprowadzić do siebie grającego w Genoi Krzysztofa Piątka, uznanego za największy fenomen obecnego sezonu Serie A - podają włoskie media. Według tych hipotez Polak zastąpi Gonzalo Higuaina, który ma przejść do Chelsea Londyn.

"La Gazzetta dello Sport" pisze w środę, że już można mówić oficjalnie o "narzeczeństwie" między Piątkiem a Milanem. Jak uważa dziennik, w ciągu ostatniej doby rozpoczęły się rozmowy dwóch klubów Serie A i to niezależnie od tego, że Chelsea nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie Argentyńczyka Higuaina.

Wszystkie włoskie media sportowe podkreślają, że jest coraz bliżej transferu Piątka do mediolańskiego klubu. Konkretna oferta oczekiwana jest w najbliższych dniach. Fakt, że Brazylijczyk Leonardo, dyrektor generalny sektora techniczno-sportowego klubu AC Milan, nie wyjechał do Arabii Saudyjskiej na finał Superpucharu Włoch z Juventusem Turyn, lecz pozostał w Mediolanie, obserwatorzy przypisują "Operacji Piątek", która miała wejść już w decydująca fazę.



Przytacza się słowa dyrektora generalnego klubu z Genui Giorgio Perinettiego: Wiemy o zainteresowaniu Piątkiem ze strony Milanu i wiemy, że oferta może zostać przedstawiona w najbliższych dniach. Jeśli Milan ją złoży, ocenimy i udzielimy odpowiedzi. Jeżeli Milan chce mieć Piątka natychmiast, musi widzieć, że powinien zaproponować znaczną sumę - zaznaczył Perinetti.



A oferta "ma być pokaźna". Według spekulacji medialnych Milan gotów jest zapłacić za niego klubowi z Genui 40 milionów euro, podczas gdy wart on ma być nawet 60 milionów euro.



Pojawiają się zarazem głosy, że klub z Genui nie spieszy się i wolałby jednak rozstać się z Polakiem dopiero w czerwcu. Nie wyklucza się jednocześnie, że odszedłby on wtedy nie do Milanu, lecz do zainteresowanego nim również Realu Madryt.



Kolejka klubów zainteresowanych Krzysztofem Piątkiem jest coraz dłuższa - zaznacza "Corriere dello Sport" i odnotowuje, że zgłosił się też angielski West Ham United oferując około 30-35 milionów euro z ewentualnym bonusem.



W Milanie, który marzy o powrocie do dawnej świetności, a po 19 kolejkach Serie A jest piąty i odpadł też niespodziewanie po fazie grupowej z rywalizacji w Lidze Europejskiej, szukają kogoś, kto mógłby zastąpić Higuaina. Szkoleniowiec Milanu Gennaro Gattuso wskazywał, że więcej spodziewał się po doświadczonym Argentyńczyku, który trafił do Mediolanu na zasadzie wypożyczenia z Juventusu Turyn. Dotychczas zdobył osiem pięć goli, w tym sześć w ekstraklasie.



Rozmawiałem z nim o tym i wiem, że on także jest rozczarowany. Teraz wszystko zależy od niego. Mam nadzieję, że jego charakter i doświadczenie pozwolą mu pokonać kłopoty. Powiedziałem mu, że wszyscy w klubie go szanują, ale jednocześnie oczekują więcej - wspomniał w grudniu Gattuso.