Piłkarska reprezentacja Polski kobiet zremisowała na wyjeździe z Serbią 1:1 (1:0) w swoim czwartym meczu grupowym Ligi Narodów i lideruje grupie 3. dywizji B.

Serbka Violeta Slovic (z prawej) kontra Ewa Pajor / Andrej Cukić / PAP/EPA

W miniony piątek w Tychach zespół trenerki Niny Patalon wygrał z Serbkami 2:1. Biało-Czerwone wygrały wcześniej w Atenach z Grecją 3:1 i w Gdyni pokonały Ukrainę 2:1.

Trenerka Patalon spodziewała się trudnych warunków postawionych przez rywalki i to się potwierdziło, chociaż w pierwszej połowie to jej drużyna stworzyła więcej groźnych okazji. W 4. minucie Małgorzata Grec trafiła w poprzeczkę, a w 32. Ewa Pajor w słupek. Dwie minuty przed przerwą po centrze Eweliny Kamczyk prowadzenie Polkom dała strzałem głową Natalia Padilla-Bidas.

Siedem minut po przerwie zespół gospodarzy wyrównał. Jelena Cankovic dośrodkował w pole karne, a Dina Blagojevic głową pokonała polską bramkarkę.

Oba zespoły próbowały do końca o komplet punktów, ale ostatecznie się nimi podzieliły. Polki pozostały liderkami tabeli grupy. We wcześniejszym wtorkowym piątkowym spotkaniu tej grupy Ukraina pokonała na wyjeździe Grecję 1:0 (1:0).

Polki w kolejnym spotkaniu LN zagrają u siebie z Ukrainkami.

W ostatnim rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Biało-Czerwone zostały sklasyfikowane na 30. miejscu, Serbki - pięć pozycji niżej.

Pierwsza w historii edycja Ligi Narodów rozpoczyna jednocześnie kwalifikacje do mistrzostw Europy 2025, które odbędą się w Szwajcarii.

Zespoły zostały podzielone na ligę A, B oraz C. W lidze A i B są cztery czterozespołowe grupy, natomiast w lidze C jest pięć grup.Do turnieju finałowego awansują cztery reprezentacje, które zajmą pierwsze miejsce w grupach w lidze A. Wygranie grupy gwarantuje awans do wyższej dywizji.

Turniej finałowy oraz dwumecze o awans i utrzymanie w danej dywizji zostaną rozegrane w dniach 21-28 lutego 2024 roku. Wyżej notowane drużyny rewanżowe spotkania rozegrają u siebie. Losowanie par turnieju finałowego oraz baraży o awans i utrzymanie w dywizjach odbędzie się 11 grudnia.

Polki po raz czwarty w historii zagrały na tyskim stadionie i znów nie dały się tam pokonać. W 2015 roku w ramach eliminacji mistrzostw świata pokonały tam Słowację 2:0, rok później zremisowały z wyżej notowaną Danią 0:0, a w 2021 roku wygrały z Albanią 2:0.

Serbia - Polska 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Natalia Padilla-Bidas (43-głową), 1:1 Dina Blagojevic (52-głową).

Żółte kartki - Serbia: Sara Pavlovic, Jelena Cankovic, Violeta Slovic; Polska: Małgorzata Grec, Martyna Wiankowska.

Sędzia: Galija Jeczewa (Bułgaria).

Serbia: Milica Kostic - Marija Ilic (54. Milijana Ivanovic), Violeta Slovic, Nevena Damjanovic, Tyla Jay Vlajnic - Jelena Cankovic, Sara Pavlovic, Dina Blagojevic (65. Vesna Milivojevic) - Allegra Poljak, Jovana Damnjanovic, Tijana Filipovic (83. Milica Mijatovic)

Polska: Katarzyna Kiedrzynek - Sylwia Matysik, Małgorzata Grec (61. Adriana Achcińska), Oliwia Woś, Martyna Wiankowska - Dominika Grabowska, Tanja Pawollek, Klaudia Lefeld (90+1 Natalia Wróbel)- Natalia Padilla-Bidas, Ewa Pajor, Ewelina Kamczyk (69. Kayla Adamek).

Tabela:

M P Bramki

1. Polska 4 10 8-4

2. Serbia 4 7 8-4

3. Ukraina 4 3 4-6

4. Grecja 4 3 3-9