Bramki Roberta Lewandowskiego, Matty’ego Casha, Pawła Bochniewicza, Szymona Włodarczyka czy Adriana Benedyczaka. Do tego asysta Przemysława Płachety w drugiej lidze angielskiej i udany debiut Michała Karbownika w barwach Herthy Berlin. Oto przegląd weekendowych występów naszych piłkarzy grających w ligach zagranicznych. Niestety, kilku potencjalnych kadrowiczów ma problemy zdrowotne.

Robert Lewandowski / ANDREU ESTEBAN / PAP/EPA

Reprezentację czekają we wrześniu dwa mecze eliminacji Euro2024. 7 września na PGE Narodowym zmierzymy się z Wyspami Owczymi. Trzy dni później zagramy jeszcze w Tiranie z Albanią. Trener Fernando Santos powołania ma ogłosić w czwartek na konferencji prasowej.

Cieszyć musi pierwszy w sezonie gol Roberta Lewandowskiego . To było trafienie dające FC Barcelonie cenne dwa punkty. Polak w 71. minucie ustalił wynik spotkania z Villarealem. "Duma Katalonii" wygrała 4:3. Lewandowski wykorzystał łatwą sytuacją - wystarczyło dołożyć nogę. Mimo bramki nie zebrał dobrych recenzji za swój występ. Wypomina mu się m.in. zmarnowanie świetnej okazji w końcówce spotkania i słabe przygotowanie fizyczne.

Bohaterem Aston Villi został Matty Cash . Obrońca reprezentacji Polski rozgrywał setny mecz w barwach zespołu z Birmingham a jubileusz uczcił zdobywając w pierwszej połowie dwie bramki. Został pierwszym w historii reprezentantem Polski, który zanotował dublet w meczu Premier League. Aston Villa wygrała z Burnley 3:1. W Holandii gola strzelił Paweł Bochniewicz.

W Anglii przypomniał o sobie skrzydłowy Przemysław Płacheta z Norwich City. Na boisku spędził 14 minut, ale zdążył zanotować asystę w pojedynku z Huddersfield Town (4:0). To był pierwszy występ Polaka w sezonie. Trzy wcześniejsze spotkania przesiedział na ławce rezerwowych.

Bardzo dobre recenzje za debiutancki występ w Hercie Berlin zebrał Michał Karbownik. Miał udział przy jednej z bramek w wygranym 5:0 meczu z Greuther Furth. Hertha przerwała serię trzech porażek. Karbownik zagrał na lewej obronie, ale często też schodził do środka boiska i angażował się w rozgrywanie piłki.

Problemy ze zdrowiem ma za to Przemysław Frankowski. W meczu drużyny Lens z PSG zagrał tylko jedną połowę. Dziś ma przejść badania, które wykażą, na ile poważne są jego problemy. We Włoszech na boisku spotkali się Paweł Dawidowicz i Nicola Zalewski. Hellas Werona niespodziewanie pokonał AS Romę 2:1. Reprezentanci Polski nie będą tego spotkania wspominać szczególnie dobrze. Zalewski opuścił murawę na początku drugiej połowy, po tym jak został uderzony w głowę przez rywala w pojedynku główkowym. Dawidowicza pod koniec spotkania ostro sfaulował jeden z piłkarzy Romy. Obrońca dokończył spotkanie, ale wyraźnie utykał.

Poza boiskiem Bartosz Bereszyński. On niedawno zamienił Napoli na Empoli. Mecz swojej nowej drużyny z Monzą (0:2) przesiedział na ławce rezerwowych - podobnie jak Sebastian Walukiewicz. Można jednak mieć nadzieję, że Bereszyński niebawem będzie pojawiał się na boisku. Rundę wiosenną w Neapolu obserwował głównie w roli rezerwowego. Powrót do formy i rytmu gry może więc zająć trochę czasu.

Warto odnotować, że świetnie w lidze austriackiej odnalazł się Szymon Włodarczyk. 20-letni napastnik Sturmu Graz w pięciu ligowych spotkaniach strzelił już cztery bramki. W sobotę dwa razy wpakował piłkę do siatki. Jego klub wygrał 4:1 z Blau Weiss Linz. Trudno spodziewać się powołania młodego piłkarza do seniorskiej kadry, ale jeśli utrzyma skuteczność, zaproszenie go na zgrupowanie może stać się całkiem realne.

We włoskiej Serie B sezon dobrze rozpoczął Adrian Benedyczak. W dwóch spotkaniach strzelił dwie bramki. W weekend pokonał bramkarza Citadelli a jego klub wygrał 2:0.

Część naszych reprezentantów nie grała, bo ligowe mecze ich drużyn zostały przełożone z uwagi na udział niektórych drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Wszystko z powodu rywalizacji tureckiego Fenerbachce z holenderskim Twente Enschede. Klub ze Stambułu (Sebastian Szymański) miał zagrać w rodzimej lidze z Istambul Basaksehir (Krzysztof Piątek). W Holandii Twente miało powalczyć o punkty z Vitesse Arnhem (Kacper Kozłowski). W Belgii nie zagrał Club Brugge (Michał Skóraś).

Tak grali w weekend nasi piłkarze w ligach zagranicznych:

Bramkarze:

Wojciech Szczęsny (Juventus) - 90 minut w zremisowanym 1:1 meczu z Bologną

Łukasz Skorupski (Bologna) - 90 minut w zremisowanym 1:1 meczu z Juventusem

Kamil Grabara (FC Kopenhaga) - 90 minut w przegranym 1:3 meczu z Sikeborgiem

Bartłomiej Drągowski (Spezia) - w weekend drużyna Spezii nie grała

Marcin Bułka (OGC Nice) - 90 minut w meczu z Olympique Lyon (0:0)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton) - 90 minut w meczu z Queens Park Rangers (2:1)

Bartosz Bereszyński (Empoli) - na ławce rezerwowych w meczu z Monzą (0:2)

Paweł Bochniewicz (SC Heerenveen) - 90 minut i gol w przegranym meczu ze Spartą Rotterdam (1:3)

Maty Cash (Aston Villa) - 90 minut i dwie bramki w meczu z Burnley (3:1)

Paweł Dawidowicz (Hellas Werona) - 90 minut w wygranym 2:1 meczu z AS Romą

Robert Gumny (Augsburg) - 7 minut w przegranym 1:3 meczu z Bayernem

Michał Helik (Huddersfield Town) - 90 minut w meczu z Norwich City (0:4)

Maik Nawrocki (Celtic Glasgow) - leczy kontuzję uda

Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki) - 90 minut w wygranym 2:1 meczu z druzyną Kifisias

Jakub Kiwior (Arsenal) - 90 minut w zremisowanym 2:2 meczu z Fulham

Kamil Piątkowski (RB Salzburg) - na ławce rezerwowych w meczu z Wolfsbergerem (2:1)

Arkadiusz Reca (Spezia) - w weekend drużyna Spezii nie grała

Mateusz Wieteska (Clermont Foot) - nie zagrał w meczu z Metz (0:1). Piłkarz ma niebawem zmienić klub i to był powód absencji

Przemysław Wiśniewski (Spezia) - od ponad miesiąca leczy ciężką kontuzję

Pomocnicy:

Krystian Bielik (Birmingham) - 90 minut w wygranym 2:1 meczu z Plymouth Argyle

Przemysław Frankowski (RC Lens) - 45 minut w meczu z PSG (1:3). Wahadłowy nabawił się kontuzji

Kamil Jóźwiak (Charlotte FC) - 17 minut w meczu z Los Angeles FC (2:1)

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) - wszedł na boisko w 90 minucie meczu z FC Koln (2:1)

Michał Karbownik (Hertha Berlin) - 90 minut w wygranym 5:0 meczu z Greuther Furth

Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem) - jego drużyn w weekend nie rozgrywała meczu

Mateusz Klich (DC United) - 90 minut w przegranym 1:3 meczu z Philadelphia Union

Karol Linetty (Torino) - 45 minut w przegranym 1:4 meczu z AC Milanem

Mateusz Łęgowski (Salernitana) - jego klub ligowy mecz z Udinese rozegra dopiero dziś

Przemysław Płacheta (Norwich) - 14 minut i asysta w meczu z Huddersfield Town (4:0)

Michał Skóraś (Club Brugge) - mecz jego drużyny został przełożony

Damian Szymański (AEK Ateny) - 19 minut w zremisowanym 1:1 meczu z Panserraikosem

Sebastian Szymański (Fenerbachce) - mecz jego drużyny został przełożony

Nicola Zalewski (AS Roma) - 51 minut w przegranym 1:2 meczu z Hellas Werona

Piotr Zieliński (Napoli) - 83 minuty w meczu z Sassuolo (2:0)

Szymon Żurkowski (Spezia) - w weekend drużyna Spezii nie grała

Napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 90 minut i gol w wygranym 4:3 meczu z Villarealem

Dawid Kownacki (Werder Brema) - 3 minuty w meczu z Freiburgiem (0:1)

Arkadiusz Milik (Juventus) - 16 minut w zremisowanym 1:1 meczu z Bologną

Karol Świderski (Charlotte FC) - 90 minut i asysta w wygranym 2:1 meczu z Los Angeles FC

Krzysztof Piątek (Istambul Basaksehir) - mecz jego drużyny został przełożony

Adam Buksa (Antalyaspor) - z powodu kontuzji nie zagrał w meczu z Sivassporem (1:1)

Szymon Włodarczyk (Sturm Graz) - 90 minut i 2 bramki w meczu z Blau Weiss Linz (4:1)

Adrian Benedyczak (AC Parma) - 83 minuty i gol w meczu z Citadellą (2:0)