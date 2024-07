Hiszpański kierowca Formuły 1 Carlos Sainz jr od przyszłego sezonu będzie kierowcą Williamsa - ogłosił brytyjski zespół. Syn dwukrotnego rajdowego mistrza świata Carlosa Sainza podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia.

Carlos Sainz jr pożegna się z Ferrari / TAMAS KOVACS / PAP/EPA

29-letni Carlos Sainz jr od dawna wiedział już, że nie pozostanie w Ferrari po zakończeniu obecnego sezonu. Tam obok Monakijczyka Charles'a Leclerca miejsce zajmie siedmiokrotny triumfator MŚ Brytyjczyk Lewis Hamilton. Dlatego Hiszpan poszukiwał nowego pracodawcy.

"Nie jest tajemnicą, że tegoroczny rynek jest dla kierowców szczególnie skomplikowany z wielu powodów. Trochę mi zajęło ogłoszenie decyzji, ale mam pełną wiarę w to, że Williams to dla mnie właściwe miejsce do kontynuowania podróży w F1. Jestem dumny, że dołączam do tak historycznego, mającego wiele sukcesów teamu, w którym startowali moi bohaterowie z dzieciństwa" - powiedział Sainz jr, cytowany w komunikacie Williamsa.

Hiszpan trzykrotnie zwyciężył w wyścigach Grand Prix, w tym w bieżącym sezonie w Australii.

W nowym zespole jego partnerem będzie reprezentujący Tajlandię Alex Albon. Z teamu odejdzie natomiast Amerykanin Logan Sargeant.