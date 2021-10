Przy wrogo nastawionych trybunach piłkarska reprezentacja Polski wygrała w Tiranie 1:0 w eliminacjach mistrzostw świata 2022. Z kolei w Londynie w ważnym dla nas spotkaniu reprezentacja Anglii zremisowała z Węgrami. Jak po tych spotkaniach zmieniła się sytuacja w grupie I? Sprawdź tabelę!

Radość polskich piłkarzy po wygranej / MALTON DIBRA / PAP/EPA

W europejskich eliminacjach do mistrzostw świata 2022 w Katarze bierze udział 55 zespołów, które zostały podzielone na 10 grup liczących po 5 lub 6 zespołów.

Drużyny, które wygrają rywalizację w swoich grupach, awansują bezpośrednio na mundial w Katarze. Zespoły z drugich miejsc oraz dwie drużyny, które uzyskały najlepsze rezultaty w fazie grupowej Ligi Narodów, powalczą w barażach o pozostałe trzy miejsca na mundialu.



Wczoraj reprezentacja Polski odniosła ważne zwycięstwo w kontekście walki o udział w mistrzostwach świata. Dzięki zwycięstwu z Albanią biało-czerwoni awansowali na pozycję wicelidera grupy I. Mają 17 punktów, a Albania - o dwa mniej. Do końca turnieju eliminacyjnego zespoły rozegrają jeszcze po dwa mecze: biało-czerwoni z Andorą i Węgrami, a Albania z Anglią i Andorą.



Na czele utrzymała się Anglia z 20 punktami, choć we wtorek tylko zremisowała na londyńskim Wembley z Węgrami 1:1. Po raz pierwszy od września 2017 roku w meczu eliminacji ważnego turnieju - mistrzostw świata lub Europy - gola nie zdobył Harry Kane. Wcześniej miał serię 15 spotkań z co najmniej jednym trafieniem.



Polska ma więc teoretyczną szansę na wyprzedzenie "Trzech Lwów" i zajęcie pierwszego miejsca w grupie, ale musiałaby w tym celu wygrać pozostałe dwa mecze i liczyć na zwycięstwo Albanii nad Anglią. Trudno bowiem przypuszczać, by lider zgubił punkty w ostatniej kolejce, gdy zmierzy się z San Marino.

El. MŚ 2022. Tabela grupy I (polskiej grupy) drużyna rozegrane mecze bilans bramek punkty 1. Anglia 8 24:3 20 2. Polska 8 25:8 17 3. Albania 8 11:7 15 4. Węgry 8 13:12 11 5. Andora 8 7:19 6 6. San Marino 8 1:32 0