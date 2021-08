Reprezentacja Polski koszykarzy została przydzielona do trzeciego koszyka przed wtorkowym losowaniem grup eliminacji mistrzostw świata 2023 - poinformowała Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA). W tym samym znalazły się Czechy, Turcja i Rosja.

Z pierwszego koszyka losowane będą zespoły: broniącej tytułu Hiszpanii, Francji (wicemistrz olimpijski i brązowy medalista MŚ), Słowenii oraz Serbii. Przyporządkowanie do ośmiu koszyków wynika z rankingu FIBA.

Polacy w MŚ 2019 w Chinach zajęli sensacyjnie ósmą lokatę, o dwa miejsca wyżej byli Czesi.



W dwustopniowych kwalifikacjach MŚ 2023, które odbędą się w Japonii, na Filipinach (tam grupa i finały w Manili) i w Indonezji, wezmą udział 32 drużyny z Europy.



W pierwszym etapie utworzonych zostanie osiem czterozespołowych grup (A-H). Rywalizacja systemem każdy z każdym rozpocznie się w dniach 22-30 listopada, a zakończy w lipcu 2022 (trzy "okienka" w kalendarzu).



Po trzy najlepsze ekipy z każdej wywalczą awans do drugiego etapu. W drugiej fazie 24 zespoły zagrają w czterech grupach I-L (powstałych z połączenia A-B, C-D, E-F, G-H) po sześć drużyn, z zaliczeniem wyników z pierwszego etapu z zespołami walczącymi dalej.



Rywalizacja potrwa od sierpnia 2022 do lutego 2023 w trzech "okienkach". Awans do czempionatu globu uzyska 12 najlepszych.



Koszyki przed losowaniem grup MŚ:

1. Hiszpania, Francja, Słowenia, Serbia

2. Litwa, Włochy, Grecja, Niemcy

3. Polska, Czechy, Rosja, Turcja

4. Chorwacja, Czarnogóra, Ukraina, Łotwa

5. Finlandia, Gruzja, Belgia, Węgry

6. Wielka Brytania, Izrael, Bośnia i Hercegowina, Holandia

7. Islandia, Estonia, Bułgaria, Białoruś

8. Macedonia Północna, Szwecja, Portugalia, Słowacja