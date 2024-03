Wielka Brytania, Dania, Słowacja czy Węgry to tylko niektóre reprezentacje, z którymi polscy hokeiści zmierzą się w ramach przygotowań do mistrzostw świata elity. Szykując się do najważniejszego turnieju od ponad dwóch dekad, kadrowicze rozegrają aż 8 sparingów.

Od lewej: Prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Mirosław Minkina, dyrektor marketingu Westminster Polska Iwona Dziobek, prezes Westminster Polska Marian Ziburske, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, hokeista reprezentacji Polski Aron Chmielewski i trener kadry Robert Kalaber Dwa z zaplanowanych meczów sparingowych hokejowej reprezentacji Polski odbędą się w Bytomiu. 18 i 19 kwietnia, na lubianym przez drużynę bytomskim lodowisku im. braci Nikodemowiczów, Biało-Czerwoni zmierzą się ze Słoweńcami. Wcześniej, bo 12 i 13 kwietnia, czeka ich dwumecz z Węgrami w Krynicy-Zdroju. Cykl meczów w Polsce zamknie spotkanie z Duńczykami w Sosnowcu, które odbędzie się 7 maja. Prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Mirosław Minkina / Michał Meissner / PAP Kibice będą mieli świetną okazję zobaczyć oraz wesprzeć naszą hokejową reprezentację przed wyjazdem na mistrzostwa świata do Ostrawy. Zmierzymy się z drużynami, które grały w elicie - zaznacza Mirosław Minkina, prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Przygotowując się do najważniejszego turnieju od ponad dwóch dekad, kadrowicze sprawdzą formę także w meczach wyjazdowych: 26 i 27 kwietnia w Nottingham w dwóch konfrontacjach z Wielką Brytanią, a 3 maja w Żylinie z brązowymi medalistami Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku - Słowacją. "Zakontraktowaliśmy najlepszych przeciwników" Robert Kalaber, selekcjoner reprezentacji Polski / Michał Meissner / PAP To dla nas najważniejszy etap przygotowań do mistrzostw. Z rywali, którzy byli dostępni, zakontraktowaliśmy najlepszych przeciwników i jestem z tego powodu bardzo zadowolony - podkreśla Robert Kalaber, selekcjoner reprezentacji Polski. Słowacy to medaliści ostatnich Igrzysk Olimpijskich, Duńczycy od lat grają wśród najlepszych, Węgrzy i Słoweńcy wystąpili w ostatniej edycji mistrzostw świata elity, a Wielka Brytania, która podobnie jak my awansowała, wcześniej przed turniejem w Nottingham 3 razy z rzędu grała w elicie. Dodatkowo harmonogram meczów ułożył się idealnie, bo wraz z kolejnymi spotkaniami poprzeczka będzie zawieszona coraz wyżej - ocenia. W meczach sparingowych przed mistrzostwami świata polscy hokeiści zagrają w nowych bluzach z logotypem Westminster Polska na froncie. Gigant na europejskim rynku nieruchomości związał się z Polskim Hokejem na okres trzech lat. Co ważne, równolegle wykupił także od agencji Infront prawa do reklamy na rękawach bluz hokejowych Polaków podczas mistrzostw świata. W trakcie imprezy w Czechach, Polacy wystąpią w strojach przygotowanych przez markę Nike, która jest partnerem IIHF (Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie) i ubiera wszystkie drużyny w turnieju mistrzowskim. Grupa Westminster od lat jest sponsorem hokejowych reprezentacji Kanady i Niemiec. Harmonogram meczów kontrolnych reprezentacji Polski 12-13 kwietnia, Krynica-Zdrój POLSKA - Węgry 18-19 kwietnia, Bytom POLSKA - Słowenia 26-27 kwietnia, Nottingham POLSKA - Wielka Brytania 3 maja, Żylina POLSKA - Słowacja 7 maja, Sosnowiec POLSKA - Dania Zobacz również: GKS Katowice najlepszy w sezonie zasadniczym ekstraligi hokejowej