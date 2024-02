Hokeiści GKS Katowice okazali się najlepsi w sezonie zasadniczym ekstraligi. Podopieczni trenera Jacka Płachty wyprzedzili Re-Plast Unię Oświęcim, GKS Tychy i JKH GKS Jastrzębie.

Hokeiści GKS Katowice / Tytus Żmijewski / PAP

Trzy najlepsze zespoły miały prawo wybrać sobie rywala, z którym będą rywalizować w zaczynającej się 1 marca pierwszej rundzie fazy play off. GKS Katowice wybrał ósme Zagłębie, Re-Plast Unia zdecydowała się na szóstą Comarch Cracovię, a nie na siódme Tauron Podhale Nowy Targ, które w tej sytuacji zmierzy się z GKS Tychy. Czwartą parę stworzą JKH GKS i KH Energa Toruń.

W walce o medale zabraknie Marmy Ciarko STS Sanok. Klub z Podkarpacia zajął ostatnie, 9. miejsce zdobywając zaledwie 16 punktów.

W fazie play off rywalizacja toczyć się będzie do czterech zwycięstw, oprócz walki o brązowy medal, do którego zdobycia wystarczą dwie wygrane. W przypadku remisu, odbędzie się 20-minutowa dogrywka (trzech na trzech, poprzednio czterech na czterech), a jeśli ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, to zwycięzcę wyłoni konkurs rzutów karnych - z wyjątkiem ewentualnych siódmych spotkań i trzeciego w rywalizacji o brązowy medal. Wówczas zespoły będą grały 20-minutowe dogrywki w trzyosobowych składach aż padnie zwycięski gol.

GKS Katowice, który zdobył tytuły mistrza Polski w dwóch ostatnich latach, od początku zdominował obecne rozgrywki zdobywając aż 93 punkty - 11 więcej niż druga w tabeli Re-Plast Unia.

Najlepszymi strzelcami sezonu zasadniczego zostali Daniel Olsson Trkulja z Re-Plast Unii i Patryk Krężołek z Zagłębia, którzy zdobyli po 22 bramki.

Klasyfikację kanadyjską wygrał napastnik Tauron Podhala - Patryk Wronka z dorobkiem 56 punktów - 19 bramek i 37 asyst.