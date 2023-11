Portal WP SportoweFakty podał, że Peterowi Bayerowi na spotkaniu nieco rozwiązał się język, bowiem podanie informacji o dołączeniu 17-latka z Cieszyna do rodziny Red Bulla planowane było pod koniec listopada.

Alpha Tauri to zespół należący do Red Bulla. Zadaniem ekipy z włoskiej Faenzy jest szkolenie młodych kierowców z myślą o jeździe w głównej ekipie w Formule 1. Drogę przez Alpha Tauri do najlepszych zespołów przebrnęli m.in. Holender Max Verstappen, Niemiec Sebastian Vettel, Australijczyk Daniel Ricciardo czy Hiszpan Carlos Sainz jr. To bardzo zacne grono.

Dołączenie do programu juniorskiego Red Bulla sprawi, że Kacper Sztuka w sezonie 2024 miałby startować przy wsparciu austriackiego giganta w mistrzostwach świata Formuły 3, której wyścigi towarzyszą zawodom Formuły 1 (na drodze do królowej motorsportu jest jeszcze Formuła 2).

To znakomita wiadomość z kilku powodów - polski kierowca otrzyma potrzebne wsparcie finansowe, będzie miał dostęp do najlepszych baz treningowych i miejsc w mocnych ekipach.

Kluczowe w tym wszystkim zdają się być pieniądze. Są one o tyle ważne, że problemem w przypadku większości utalentowanych kierowców z Polski jest zebranie odpowiedniego budżetu. Nawet starty w Formule 3 pochłaniają ogromne kwoty.