Czy da się jeszcze uratować wizerunek PKOl? Witold Bańka w Radiu RMF24

RMF24

Czy Radosław Piesiewicz pogrąży wizerunkowo Polski Komitet Olimpijski? Czy związkowcom uda się odwołać szefa PKOL-u? Czy jest to w ogóle konieczne, a może tymczasowo sprawowanie kontroli mógłby przejąć Międzynarodowy Komitet Olimpijski? Czy Radosław Piesiewicz jest już całkowicie skompromitowany? O to m.in. Piotr Salak zapyta Witolda Bańkę, prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24.

Oprócz przyszłości PKOl poruszymy też temat dopingu w międzynarodowym sporcie. Czy jest za mało wykrywanych dopingów? Czy metody tropienia zakazanych substancji nadążają za rynkiem produkcji? Które dyscypliny sportu są wciąż narażone na próby obejścia przepisów?

Porozmawiamy też o powrocie rosyjskich sportowców na igrzyska olimpijskie. Jakie badania antydopingowe będą musieli przejść? Czy na igrzyskach będą występować pod własną flagą i hymnem?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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