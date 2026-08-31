„To jest fatalne”. Jacek Siewiera komentuje słowa wiceszefa MON

RMF24

„W interesie Rzeczypospolitej jest uczestnictwo w programie Nuclear Sharing i uczestnictwo możliwie pełne” - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Siewiera, komentując wypowiedź wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego, według którego „Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium”. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest zdania, że wiceszef MON użył „skrótu myślowego”.

Kontrowersyjne słowa wiceszefa MON

W czwartek w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski zadeklarował, że Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Jego słowa wprawiły w osłupienie polskich komentatorów, wszak uczestnictwo w amerykańskim programie Nuclear Sharing uznawane jest za podstawę polskiego bezpieczeństwa.

Do kwestii obecności głowic nuklearnych na polskim terytorium odniósł się jeszcze tego samego dnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „Rozwiewając wszelkie wątpliwości: Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing” – napisał na platformie X.

„Stanowisko jest jednoznaczne”

Głos w sprawie słów Pawła Zalewskiego zabrał Jacek Siewiera, który w poniedziałek był gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Wydaje mi się, że po zajęciu stanowiska przez wicepremiera, ministra obrony narodowej, to stanowisko jest jednoznaczne, tj. Polska jest zainteresowana uczestnictwem w programie Nuclear Sharing i jest zainteresowana uczestnictwem w europejskim programie odstraszania jądrowego, gdy takowy powstanie - powiedział były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jeśli przyjąć, że Paweł Zalewski to dokładnie ma na myśli, że Polska nie chce mieć głowic jądrowych na swoim terytorium, (…) to jest raczej skrót myślowy dyplomaty, który nie zajmuje się sprawami wojskowymi w sensie bezpośrednim - tłumaczył rozmówca dziennikarza RMF FM Piotra Salaka.

Słowa Pawła Zalewskiego odbiły się szerokim echem nie tylko w polskich, ale też zagranicznych mediach. Jacek Siewiera przyznał, że jest to „fatalne”, „dlatego bardzo dobrze, że szybko zareagował minister obrony narodowej”.

W interesie Rzeczypospolitej jest uczestnictwo w programie Nuclear Sharing i uczestnictwo możliwie pełne - bazowanie taktycznej broni jądrowej na naszym terytorium byłoby istotnym elementem i komponentem systemu bezpieczeństwa narodowego - podkreślił były szef BBN.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.