Będzie nowe „100 konkretów”? Schetyna: Nie zrealizowaliśmy wszystkiego, ale bardzo dużo

RMF24

„To jest formuła rządu koalicyjnego, czterech partii, które go tworzą. To, co mówiliśmy w '100 konkretach', to było zobowiązanie tylko Koalicji Obywatelskiej, wtedy Platformy. Nie zrealizowaliśmy wszystkiego, ale bardzo dużo - z tego, co mogliśmy w tym kryzysie, w tej ogólnoeuropejskiej, światowej sytuacji” - powiedział w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były wicepremier i były szef MSZ. „Ten rachunek musi być pozytywny. Mamy jeszcze rok do końca tej kadencji, żeby zrealizować jak najwięcej zobowiązań, które składaliśmy w 2023 roku” - dodał.

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Grzegorz Schetyna o trzech latach rządów koalicji 15 października

Propaganda PiS - tak Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, skomentował nowy filmik Prawa i Sprawiedliwości „Białe koszule przyniosły czarną rzeczywistość”, podsumowujący przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego trzy lata rządów koalicji 15 października.

Jeśli podsumować te trzy lata, to to jest zderzenie faktów i konkretów. Trzeba brać pod uwagę cały kontekst tych trzech lat, jaka była sytuacja międzynarodowa, ile potrzebowaliśmy czasu i pieniędzy, żeby inwestować w bezpieczeństwo. Ten rachunek musi być pozytywny. Mamy jeszcze rok do końca tej kadencji, żeby zrealizować jak najwięcej zobowiązań, które składaliśmy w 2023 roku - powiedział gość Michała Zielińskiego.

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Cóż tam, panowie, w polityce? To już trzy lata rządów koalicji 15 października Dziś mojają trzy lata od wyborów, w których koalicja 15 października przejęła władzę po rządach PiS. Donald Tusk – Koalicja Obywatelska, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz – Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL), Włodzimierz Czarzasty i…

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