Będzie kolejny atak hakerski na nasze dane? Michał Gramatyka w Radiu RMF24

RMF24

Czy grupa, która zaatakowała firmę MyDr, rzeczywiście ma dostęp do kolejnych danych? Na ile ich groźby są rzeczywiste? Czy polskie służby wiedzą już, co może być kolejnym celem hakerów i czy jesteśmy przygotowani na następny atak? I przede wszystkim – jak skutecznie chronić swoje dane, jeśli samo zastrzeżenie numeru PESEL może nie wystarczyć? O to m.in. Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 Michała Gramatykę, wiceszefa resortu cyfryzacji z Polski 2050.

Zapytamy także o konflikt państwa z Metą. Rafał Brzoska zarzuca koncernowi, że na jego platformach pojawiają się m.in. reklamy pornografii generowanej przez AI. Czy i kiedy resort cyfryzacji spotka się z przedstawicielami Mety i czego będzie od nich oczekiwał? Czy 250 mln euro kary to dla technologicznego giganta to wystarczająco dotkliwa sankcja?

Porozmawiamy również o pomyśle powołania komisji śledczej ds. Zondacrypto. Czy Polska 2050 poparłaby taki wniosek? A może lepszym rozwiązaniem jest komisji zaufania publicznego bez polityków?

Nie zabraknie pytań o przyszłość Polski 2050. Czy Michał Gramatyka chciałby jednej wspólnej listy wyborczej całej koalicji rządzącej? Czy partia jest dziś poza „głównym obiegiem koalicyjnym”, jak twierdzi Szymon Hołownia?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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