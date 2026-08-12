Ogromny wyciek danych z MyDr. Chodzi o nawet 19 mln osób

„Duży pakiet danych wrażliwych”. Gawkowski o wycieku
Pierwsze informacje o ataku hakerskim na MyDr resort cyfryzacji przekazał już w poniedziałek. Dziś w tej sprawie zebrało się Połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa.
Gawkowski tłumaczył na konferencji prasowej, że w zaatakowanym systemie są informacje o receptach, umawianych wizytach, zapisywanych lekach czy przedstawianych lekarzowi dokumentach.
Mamy do czynienia z dużym pakietem danych wrażliwych, które dotyczą ludzi korzystających z podstawowej opieki medycznej - podkreślił.
Szef resortu cyfryzacji zapewnił, że jest w stałym kontakcie z koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, szefową resortu zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą, a także prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim. Sprawą zajmuje się również Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
Polskie państwo zabezpiecza wszystko, co związane jest z incydentem cyberbezpieczeństwa. Wykradzionych z firmy - co potwierdza sama firma - jest 19 milionów rekordów. Wiążą się z różnymi danymi, które można z sobą wiązać - wyjaśniał Gawkowski.
Minister cyfryzacji podkreślił, że wykradziona z firmy baza jest duża - ma ponad 2 terabajty danych. Mimo ataku na MyDr, placówki ochrony zdrowia działają normalnie.
Rozpoczęła się procedura informowania wszystkich lekarzy, którzy korzystali z tego systemu. Mówimy o 12 tys. placówek - wyliczał Gawkowski.
Co zrobić, by chronić swoje dane?
Ministerstwo Cyfryzacji chce, by każdy obywatel mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Będzie można to zrobić w serwisie bezpiecznedane.gov.pl
Co zrobić w sytuacji, gdy okaże się, że nasze dane wyciekły? Gawkowski podkreślał, że pierwszym krokiem powinno być zastrzeżenie numeru PESEL - np. w aplikacji mObywatel. Można to też zrobić w urzędzie gminy.
Minister cyfryzacji nie chciał przesądzać, czy dane pacjentów były nieodpowiednio zabezpieczone. Być może mamy do czynienia z błędem ludzkim, błędem systemu, z aktem sabotażu, a być może z niedopatrzeniem firmy - wyliczał.
Gawkowski podkreślał, że nie ma mowy o tym, by państwo negocjowało z cyberprzestępcami lub wykupiło skradzione dane. Nie chciał zdradzić kwoty, jakiej zażądali za przejętą bazę hakerzy.
Jaki plan mogą mieć cyberprzestępcy? Ekspert ostrzega
Jeżeli wyciek obejmuje dane pozwalające powiązać konkretną osobę z placówką medyczną, wizytą czy innym elementem korzystania z ochrony zdrowia, przestępca dostaje bardzo silne narzędzie do stworzenia wiarygodnego oszustwa - ocenił Beniamin Szczepankiewicz, analityk zagrożeń z zajmującej się cyberbezpieczeństwem firmy ESET.
Wiadomość o konieczności potwierdzenia wizyty, dopłacie do badania, recepty czy aktualizacji danych może wyglądać znacznie bardziej przekonująco, jeżeli zawiera prawdziwe informacje o odbiorcy. Dlatego po dużych wyciekach szczególnie niebezpieczna jest ich druga fala - phishing, próby przejęcia kont i wyłudzenia pieniędzy - ostrzegał.
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