Napięcie w PiS. Członkowie stowarzyszenia Morawieckiego napisali list do Kaczyńskiego

RMF24

Członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego wystosowali list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Podkreślili w nim, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS.

„Naszym celem jest jedność Prawa i Sprawiedliwości”. Do Kaczyńskiego wystosowano list

Jak można przeczytać w liście udostępnionym na platformie X przez europosła PiS Piotra Müllera, członkowie Stowarzyszenia zwracają się do Kaczyńskiego „w przekonaniu, że o przyszłości wspólnoty politycznej PiS decyduje dziś przede wszystkim zdolność do wspólnego działania”.

Sygnatariusze podkreślili, że – ich zdaniem – podziały osłabiają partię, a „jedność – nawet przy różnicy zdań co do dróg – pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo najważniejsze”.

„Dlatego pragniemy jasno zadeklarować: naszym celem jest jedność Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że to ona pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek. Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy – równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania. Chcemy, by obie te myśli – jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole – przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski” – napisano w liście.

Z PiS-u odejdzie około 40 posłów? „Trzeba się z tym liczyć” „Jeżeli członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożą do środy oświadczenia zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, będą automatycznie poza partią” - powiedział dziennikarzowi RMF FM rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.…

Jeden z członków stowarzyszenia powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że list jest formą „prośby i rozmowy, iż nie wyobrażamy sobie, żeby doprowadzić do rozłamu w partii”.

Twarde warunki kierownictwa PiS. Wielu miało złożyć deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń

Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania ; chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”. Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca br. Polityk PiS z kierownictwa PiS przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że do piątku deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń złożyło ok. 130 parlamentarzystów.

Kto podpisał się pod listem do Kaczyńskiego?

W piątkowym wpisie na platformie X Piotr Müller wymienił 45 parlamentarzystów, którzy złożyli podpisy pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. Są to: Mateusz Morawiecki, Marcin Horała, Szymon Szynkowski vel Sęk, Daniel Obajtek, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Anna Kwiecień, Łukasz Kmita, Michał Dworczyk, Piotr Müller, Waldemar Buda, Ryszard Terlecki, Mirosława Stachowiak-Różecka, Agnieszka Ścigaj, Olga Semeniuk-Patkowska, Marek Jakubiak, Fryderyk Kapinos, Grzegorz Lorek, Krzysztof Kubów, Łukasz Schreiber, Ryszard Bartosik, Zbigniew Chmielowiec, Paweł Rychlik, Andrzej Gut-Mostowy, Marzena Machałek, Grzegorz Puda, Ireneusz Zyska, Robert Gontarz, Krzysztof Lipiec, Sylwester Tułajew, Wiesław Krajewski, Grzegorz Macko, Sławomir Skwarek, Wojciech Zubowski, Marcin Gwóźdź, Monika Pawłowska, Anna Baluch, Andrzej Kryj, Maria Koc, Włodzimierz Tomaszewski, Anna Cicholska, Krzysztof Szczucki, Elżbieta Duda, Michał Cieślak, Anita Czerwińska (niebędąca członkiem stowarzyszenia).