Nauczyciele chcą podwyżek. Czy będzie wielki strajk?

RMF24

Czy ZNP zorganizuje strajk, jeśli rząd nie zwiększy pensji nauczycieli? Jakie są największe problemy polskiej oświaty? Ile jest wakatów w polskich szkołach? Czy od września nie będzie miał kto uczyć dzieci w szkołach? M.in. o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. Zapraszamy!

We wtorek rozpocznie się nowy rok szkolny. Dziś nauczyciele protestowali przed KPRM, domagając się m.in. 15-procentowych podwyżek i powiązania swoich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Czy ZNP pójdzie na strajk, jeśli rząd nie zgodzi się na wyższe pensje dla nauczycieli?

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM nie zabraknie tematu wakatów w szkolnictwie. Ile osób brakuje dziś do pracy w polskich szkołach i czy rzeczywiście grozi nam sytuacja, w której od września nie będzie miał kto uczyć dzieci? Jakie są dziś największe problemy polskiej oświaty - pieniądze, braki kadrowe, rosnące wymagania wobec nauczycieli czy chaos związany z kolejnymi reformami?

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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