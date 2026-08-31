Nauczyciele wychodzą na ulice. Protest przed kancelarią premiera

RMF24

Nauczyciele i pracownicy oświaty będą protestować w poniedziałek przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Związkowcy domagają się podwyżek wynagrodzeń i powiązania ich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Protest nauczycieli. Czego się domagają?

Nauczyciele czują się oszukani przez rząd, bo - jak przekonują - złożony przez nich projekt dotyczący podwyżek utknął w Sejmie, a wcześniejsze obietnice dotyczące wzrostu pensji nie zostały spełnione.

Głównym postulatem protestujących jest zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP od dawna domaga się, by płace nauczycieli były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na takie rozwiązanie nie chce się jednak zgodzić rząd, choć - jak przypominają nauczyciele - obecna większość sejmowa deklarowała poparcie dla powiązania ich wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce.

Chcemy przypomnieć politykom rządu i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom, i tych obietnic do dzisiaj nie dotrzymali, a minęły już ponad dwa lata - mówi Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest.

Nauczyciele niezadowoleni z obecnych podwyżek

Związkowcy przekonują, że proponowane obecnie rozwiązania - podwyżki związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji - są dla nich niewystarczające.

ZNP zwraca również uwagę na sytuację nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie - wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego jest wyższe od płacy minimalnej jedynie o 502 zł.