Rozpoczyna się kładzenie nowej nawierzchni na drodze do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, prace mają być prowadzone do piątku.

Turyści nad Morskim Okiem (zdj. arch.) / Grzegorz Momot / PAP

Szlak będzie zamknięty na odcinku Wodogrzmoty Mickiewicza - Włosienica dla ruch pieszego i kołowego. Nie będą też kursowały przewozy konne.

Turyści będą mogli jedynie poruszać się na odcinku od Palenicy Białczańskiej do zielonego szlaku w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich, a także do Roztoki. Z kolei do Morskiego Oka dojście będzie możliwe jedynie od strony Doliny Pięciu Stawów - przez Świstówkę Roztocką oraz przez Szpiglasową Przełęcz.

Z uwagi na pogodę zaplanowany harmonogram prac na drodze do Morskiego Oka może ulec zmianie. Parkingi w rejonie szlaku do Morskiego Oka, czyli na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polany będą otwarte przez cały czas trwania remontu.

"Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są dobre. Jednak miejscami na szlakach jest mokro, a na odcinkach leśnych zalega błoto. W wyższych partiach Tatr jest ślisko, zwłaszcza w godzinach porannych oraz w miejscach zacienionych. Prosimy zachować ostrożność, ponieważ poślizgnięcie się w stromym terenie, grozi niebezpiecznym w skutkach upadkiem z wysokości. W partiach graniowych momentami wieje silny wiatr" - informuje TPN.