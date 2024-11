​Miejsca hotelowe w Zakopanem na święta Bożego Narodzenia są już w 75 proc. zarezerwowane, a na Sylwestra zostało jeszcze ok. 20 proc. wolnych miejsc w mieście pod Giewontem - powiedział PAP na miesiąc przed świętami Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Dodał, że goście dopytują o organizację plenerowego koncertu sylwestrowego.

Krupówki w Zakopanem (zdjęcie archiwalne) / Shutterstock

Na ten moment pobyty świąteczne sprzedają się dobrze. Mamy sporo rezerwacji świątecznych od obcokrajowców i ku zaskoczeniu, nie są to goście z Bliskiego Wschodu, którzy mieli dotrzeć tu w związku ze zwiększoną siatką przylotów z tamtego rejonu do Krakowa, natomiast mamy dużo potwierdzeń rezerwacji od gości z Europy. Częściowo są to polscy emigranci, którzy przyjeżdżają pod Tatry na święta, ale w dużej mierze przyjadą pod Giewont Brytyjczycy, Francuzi, Hiszpanie i Niemcy, którzy nie mają polskich korzeni. Są to goście, którzy chcą zobaczyć śnieżne święta i święta zakorzenione w chrześcijańskiej tradycji, a nie te popkulturowe - przekazał PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG).

Jeżeli chodzi o rezerwację sylwestrowe, to Wagner ocenił, że na obecną chwilę jest około 80 proc. zajętych miejsc noclegowych w Zakopanem, a niektóre hotele raportują, iż mają już pełne obłożenie. Dodał, że zdecydowanie szybciej wypełniają się obiekty luksusowe i hotele oferujące całe pakiety pobytowe, łącznie z balem sylwestrowym.

Jesteśmy pewni, że miejsca noclegowe na Sylwestera w Zakopanem sprzedadzą się w pełni. Trzeba zaznaczyć, że ceny pokoi w stosunku do ubiegłego roku są w zasadzie bez zmian - mediana za pokój dwuosobowy ze śniadaniem w centrum Zakopanego to 680 zł za dobę. W niektórych luksusowych obiektach ceny są znacznie wyższe. Z kolei na obrzeżach Zakopanego pokój dwuosobowy można jeszcze wynająć za około 250 zł i tu miejsc nie brakuje - ocenił.

Co z plenerowym koncertem sylwestrowym?

Według informacji przekazanych PAP przez TIG, turyści dopytują w hotelowych recepcjach o organizację plenerowego koncertu sylwestrowego w Zakopanem.

Władze Zakopanego informują, że taka impreza ma się odbyć i jest przewidziana na 10-tysięczną publiczność. Według zapowiedzi burmistrza, będzie to impreza folkowa promująca regionalne wartości, a na scenie oprócz muzyków lokalnych, mają także pojawić się ogólnopolskie gwiazdy estrady. Burmistrz jednak nie zdradził, kto konkretnie zagra na koncercie sylwestrowym pod Giewontem, ale podkreślił, że na pewno nie będą to gwiazdy disco polo.

Urząd Miasta już rozstrzygnął przetargi na ustawienie sceny sylwestrowej, która ma mieć wymiary 10 na 12 m oraz rekrutuje firmę ochroniarską, która będzie pilnowała porządku w trakcie imprezy.

Poprzednie władze Zakopanego, począwszy od 2016 r., organizowały corocznie wraz z TVP sylwestrowy koncert, który na Równi Krupowej gromadził 60-tysięczną publiczność. Podczas Sylwestra Marzeń pod Giewontem wystąpili m.in.: Jason Derulo, Black Eyed Peas, Dua Lipa, Oceana, Luis Fonsi, Boney M., Dr Alban, Shaun Baker i Modern Talking. Występowali też polscy artyści, m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Sławomir, Roxie Węgiel, Golec uOrkiestra, Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski i Zakopower. Występowały także gwiazdy disco polo: Playboys, Weekend, Defis, Classic, Boys, MiłyPan, Voyager oraz król gatunku - Zenon Martyniuk.

Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, który przejął władzę po tegorocznych wyborach, już podczas kampanii wyborczej zapowiadał, że Sylwester Marzeń z TVP nie odbędzie się w Zakopanem za jego kadencji. W tym roku Telewizja Polska zorganizuje Sylwestera na Stadionie Śląskim w Chorzowie.